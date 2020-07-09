«Есть мнение»: возможные причины задержания Сергея Фургала называют в Следственном комитете России

Сергей Фургал был задержан сегодня утром ФОТО: Следственный комитет РФ

Глава Хабаровского края был задержан сегодня утром сотрудниками правоохранительных органов. Информацию об этом подтвердила Светлана Петренко, пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации.

Однако слухи о возможном криминальном прошлом Сергея Фургала появились еще осенью 2019 года. В ноябре 2019 Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего делового партнера губернатора Николая Мистрюкова. Ему инкриминировали организацию убийств двух хабаровских бизнесменов: Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных неустановленными лицами в 2004 и 2005 годах и покушение на амурского бизнесмена Александра Смольского.

В начале нулевых Олег Булатов и Сергей Фургал действительно имели совместный бизнес в области сбора и переработки лома металла. Позже пути партнеров разошлись, а в 2005 году Олег Булатов был убит. К Сергею Фургалу у следователей вопросов тогда не возникло. Как не возникло их и в отношении Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея. Все четверо были арестованы 14 лет спустя, в ноябре 2019 года. Они были задержаны в Хабаровске, а затем самолетом этапированы в Москву, где по решению Басманного суда они были арестованы и помещены в СИЗО, где и пребывают до сих пор.

После ареста бывших деловых партнеров глава региона дал комментарий, в котором выразил надежду, что ситуация скоро нормализуется.

- Я думаю, что будет дана правильная, в том числе и правовая оценка действиям, все придет в норму, и мы поставим точки над «и», - отметил в своем обращении 23 ноября 2019 года глава региона.

Саму же ситуацию он называл грязной и некрасивой и полагал, что она направлена на дестабилизацию ситуации в крае. Теперь у следователей возникли вопросы к главе Хабаровского края. Насколько они обоснованы - покажет время.