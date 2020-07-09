2020-07-09T12:44:48+03:00
Политика

Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края

Девятого июля 2020 года СК задержал Сергея Фургала - приводим биографию губернатора Хабаровского края
Евгения МОЛОТОВА
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Сергей Фургал - губернатор Хабаровского краяСергей Фургал - губернатор Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - один из самых известных политиков Дальнего Востока. Тем более неожиданной стала новость о его задержании утром 9 июля 2020 года сотрудниками следственного комитета. Что же мы знаем о руководителе региона?

В этом году Сергей Иванович отпраздновал свой полувековой юбилей - родился он 12 февраля 1970 года в селе Поярково Михайловского района Амурской области в многодетной семье, где был десятым ребенком.

В 1992 году окончил Благовещенский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», работал участковым терапевтом и неврологом в районной больнице родного села Поярково.

В 1999 году Сергей Иванович оставляет медицину и начинает заниматься предпринимательской деятельностью. Успешно торгует, импортируя товары из соседнего Китая, тогда это было в тренде у большинства дальневосточных предпринимателей. Позже занимается поставкой лесо- и пиломатериалов. Но вершиной его предпринимательской карьеры можно уверено считать сбор лома черных металлов: компания «Миф-Хабаровск», генеральным директором которой был Сергей Фургал, имела вполне устойчивое положение в регионе.

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала.Сергея Фургала задержали прямо на рабочем месте. Его заподозрили в организации убийств бизнесменов в 2004 - 2005 годах

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

Политическая карьера Сергея Фургала началась в 2005 году, когда он впервые избирался в депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Был избран 11 декабря 2005 года по списку ЛДПР. В это время он еще совмещает бизнес и политику, а поэтому полномочия исполняет на непостоянной основе. В 2006 году Сергей Фургал возглавил Дальневосточный филиал Государственной экспертизы проектов МЧС России. Постепенно политическая карьера становится все более привлекательной, и в период с 2005 по 2011 годы Сергей Иванович исполняет обязанности координатора Хабаровского регионального отделения ЛДПР. Затем вошел в состав координационного совета регионального отделения партии.

В декабре 2007 Фургал становится депутатом Государственной думы, где занимает пост заместителя председателя комитета по делам Федерации и региональной политике. В 2011 году проходит на второй срок по федеральному списку ЛДПР (региональная группа №55, Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область). С 16 октября 2015 года по 5 октября 2016 года - председатель комитета по охране здоровья (сменил во главе комитета Сергея Калашникова).

Сергей Фургал: рабочий процесс.Евгения МОЛОТОВА

В 2013 году впервые баллотируется на пост губернатора Хабаровского края, но уступает Вячеславу Шпорту, заняв второе место.

С 2016 года - депутат Государственной думы РФ VII созыва. Был избран 18 сентября 2016 года от ЛДПР по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 (Хабаровский край), набрав 39,71% голосов. С 5 октября 2016 года - первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья.

В 2018 году второй раз вступает в предвыборную гонку за пост главы региона и побеждает с почти трехкратным перевесом 69,57% против 27,97%.

Напомним, утром 9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан сотрудниками следственного комитета возле своего дома. Официальное обвинение ему пока не предъявлено.

Сергей Фургал: рабочий процесс.Евгения МОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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