Новости по коронавирусу в ЕАО на 9 июля: число излечившихся 372

В Еврейской автономной области на 9 июля 2020 года зафиксировали 459 случаев заболевания коронавирусом. Всего излечились 372 человека, скончались шестеро, остальные получают лечение.

- В коронавирусные стационары госпитализированы 29 человек, 52 больных лечатся на дому амбулаторно. В областной инфекционной больнице находятся 28 пациентов, в том числе 16 - с диагнозом COVID-19 и 12 - с пневмониями и подозрениями на коронавирус. В больнице города Облучье изолированы 15 человек (13 - с подтвержденным COVID-19, остальные - контактные лица на карантине), - сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Отметим также, что коечный фонд для больных коронавирусом заполнен в ЕАО на 23,8% (занято 43 места из 180). На домашнем карантине остаются 90 человек. За последние сутки проведено 133 теста на новую коронавирусную инфекцию. К слову, во всех больницах области госпитализированы с пневмониями 52 человека, в том числе один ребенок. Лечение аппаратом искусственной вентиляции легких получает один взрослый с диагностированным COVID-19.

По показателю «процент выздоровевших от COVID-19» Еврейская автономная область (82%) занимает второе место в ДФО, уступая лишь Чукотскому автономному округу (96%). Последнее место по этому показателю среди дальневосточных регионов занимает Сахалинская область (37%).

Напомним, в Биробиджане поднялся уровень Биры. После сильных дождей река поднялась на 30 сантиметров за сутки. Нашествие воды поглотило местные пляжи и прибрежные лужайки, на которых любят отдыхать сторонники здорового образа жизни, в том числе туристы из других регионов.