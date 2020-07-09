Жалобная книга Хабаровского края от 7 июля

Ведущий программы - Игорь Глухов, председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае, вместе с куратором программы Эдуардом Грищуком обсудили обращение Минстроя России, в котором подчеркивается, что мораторий на проведение проверок малого и среднего бизнеса не означает, что можно нарушать положения Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПРОВЕРЯТЬ ИЛИ ДОВЕРЯТЬ?

В частности недопустимо пользоваться ситуацией, возникшей из-за распространения коронавирусной инфекции, и на этом фоне без согласования с собственниками квартир увеличивать расходы на содержание общего имущества.

- Действительно, в июне этого года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации опубликовало на своем сайте письмо, в котором напомнило об ответственности управляющих организаций перед собственниками квартир, - начал разговор Игорь Глухов.

Как известно, сейчас, в период пандемии коронавируса, правительством предоставлен ряд льгот и мер поддержки, среди которых - мораторий на проверки работы предприятий малого и среднего бизнеса. А многие управляющие компании как раз попадают под такие критерии.

Между тем партия «Справедливая Россия» выступала против включения «управляек» в список получателей льгот по проверкам. Потому что от их работы зависит комфортная жизнь массы людей. Конечно, подобная мера в целом адекватная и направлена на поддержку бизнеса, который находится в сложной ситуации. Но управляющие компании, как говорится, и в «мирное время» не очень просто заставить выполнять все свои обязанности, а если они еще и контролироваться не будут, то заставить их нормально работать будет еще сложнее.

Вот главный жилищный инспектор страны Максим Егоров и напоминает о том, что не стоит пользоваться возникшей ситуацией и увеличивать расходы на содержание общего имущества. В своем письме Минстрой затрагивает еще одну важную тему - подделку протоколов собраний собственников. Это когда управляющая компания сама составляет документ о том, что жители якобы поддержали повышение оплаты. А ведь с 2015 года подобная подделка стала считаться уголовным преступлением.

Хотя на практике, как утверждают юристы, по этой статье возбуждать дела наши органы внутренних дел не очень хотят. Потому что отрасль эта специфичная, и у следователей не хватает знаний жилищного законодательства. Но даже сама возможность попасть под статью остужает пыл сотрудников управляющих компаний, которые хотят что-то подделать.

РОСТУ ТАРИФОВ КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕХА

- Но тем не менее с 1 июля плату за ЖКХ повысили, несмотря ни на что. Справедливо ли это? - задал вопрос ведущему куратор программы.

- Назвать это справедливым у меня язык не поворачивается. Повысили от 2% до 4% по разным статьям. Но ведь, согласно статистике, у нас инфляция до 4% годовых, а нам повышают цены за полгода. Отсюда вопрос: что происходит? У ресурсоснабжающих компаний инфляция что ли в два раза больше? Как же тогда работают другие отрасли бизнеса, пострадавшие в период пандемии, которые стараются сдерживать цены? Было бы логичным и в секторе коммунальных услуг тоже поджаться и начать экономить, - ответил Игорь Глухов.

- Да, к сожалению, повышаются тарифы, стоимость товаров и услуг. Инфляция вроде небольшая, но на деле - ощутимая, - согласился Эдуард Грищук.

- Теперь - к вопросу о подделках протоколов собраний собственников. В мае этого года был принят закон, который регламентирует ведение онлайн-собраний жильцов домов. Пока, правда, нет конкретики - через какую программу будет доступен подобный формат. Между тем уже не нужно собираться во дворах, - отметил Глухов. - Вообще, с недобросовестными управляйками можно бороться, хотя и сложно. У специалистов Центра защиты прав граждан «Справедливой России» есть масса положительных результатов.

Минстрой России в своем обращении тоже указывает на то, как можно поступать с нерадивыми компаниями. Если есть основания полагать, что ваша управляющая организация как-либо обманывает жильцов или что-то не выполняет, то необходимо обратиться с соответствующим заявлением в контролирующие органы. Прежде всего, при несоответствии представленных услуг заключенному договору или графику работ, следует подать письменное заявление на имя руководства управляющей организации.

Я бы акцентировал внимание на слово «письменное». Потому что, следуя из практики нашего Центра защиты прав граждан, часто люди обращаются в управляющие компании по телефону или устно, а не пишут свои претензии на бумаге. И в дальнейшем, при разбирательстве с проблемой в суде, им не на что сослаться. То есть у жильцов нет подтверждения того, что они жаловались. Поэтому всегда нужно составлять претензию письменно.

Кстати, на сайте Центра защиты прав граждан много образцов заявлений, по которым можно грамотно составить свое обращение.

Другая обязательная процедура - на втором экземпляре обращения, который вы оставите себе, следует поставить входящий номер, и после этого за 10 рабочих дней компания должна решить проблему. Если в течение этого времени не удалось достигнуть взаимопонимания, можно подавать жалобу в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) или Роспотребнадзор. Причем Роспотребнадзор живее реагирует на жалобы граждан и активнее штрафует компании, заставляя их шевелиться.

Жилищная инспекция контролирует правила эксплуатации домов, проверяет готовность к отопительному сезону, а также исполнение процедуры проведения общего собрания жильцов, выбор и оформление полномочий управляющей организации.

Cледует также обратиться в ГЖИ, если жильцы не согласны с расчетом квартплаты или если расходы на содержание общего имущества были внезапно повышены в несколько раз. По итогам проверки ведомство может постановить вернуть потребителям денежные средства за некачественные услуги ЖКХ.

В случае более серьезных нарушений со стороны управляющих организаций необходимо обращаться в органы внутренних дел.

Вопрос радиослушателя:

- Когда у нас появятся индивидуальные счетчики на отопление?

- Точную дату, конечно, я назвать не могу. У нас не все дома еще коллективными счетчиками оснащены. Однако уже принят закон об оснащении учетными приборами жилых помещений, причем за счет энергокомпаний, а не собственников жилья, - сказал Игорь Глухов.