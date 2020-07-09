2020-07-09T08:09:54+03:00
Это - Хабаровск!

Это Хабаровск 09_07_2020

Прямой эфир 9 июня на частоте 88.3 FM
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА
Поделиться:
Это Хабаровск 09_07_2020Это Хабаровск 09_07_2020Фото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

В четверг 9 июля в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» обсуждались совершенно разные, но одинаково важные темы.

Директор ХК «СКА-Нефтяник» Андрей Черенцов и корреспондент «Комсомольской правды» Борис Кокурин рассказали чем живет клуб в межсезонье, какие изменения произошли в составе и как тренировались спортсмены на самоизоляции.

Андрей Черенцов, директор ХК «СКА-Нефтяник» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Черенцов, директор ХК «СКА-Нефтяник»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Андрей Яковлев в прямом эфире пригласил хабаровчан и гостей города, на предстоящие предпоказы в «Автокино».

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант»Фото: Сергей ПЯТКОВ

А в завершении эфира, в рамках нашего постоянного проекта «Музыкальный четверг» студию посетила ведущая солистка Краевого музыкального театра Ольга Головина, которая подарила радиослушателям несколько потрясающих музыкальных композиций.

Ольга Головина, ведущая солистка Краевого музыкального театра Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Головина, ведущая солистка Краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 09_07_2020.

Это Хабаровск 09_07_2020

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровске возобновили работу фонтаны
Следком опубликовал видео доставления губернатора Хабаровского края в Москву
Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявят обвинение
В Биробиджане уровень воды в реке растет
Почта России стала привлекательной для молодых специалистов
Ситуация с коронавирусом 9 июля 2020 года в Комсомольске-на-Амуре: 60 пациентов получают лечение
Хабаровские садоводы получат помощь от мэрии
Конкурс молодых предпринимателей пройдет в Хабаровском крае
Главу Хабаровского края не будут исключать из партии ЛДПР
«Народ встанет за него горой»: в поддержку главы Хабаровского края собрали больше пяти тысяч подписей
В селе Нанайского района Хабаровского края ввели режим ЧС
Губернатор Хабаровского края не успел назначить заместителя
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Больше миллиона рублей пропали с электронного кошелька биробиджанца
Браконьеров на вездеходе задержали в заповеднике Хабаровского края
Потери леса при пожарах в ЕАО сократились
Губернатора Хабаровского края подозревают в организации заказных убийств
В Хабаровском крае на реках отмечают подъем воды
Семьи в Комсомольске наградили медалями «За любовь и верность»