В четверг 9 июля в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» обсуждались совершенно разные, но одинаково важные темы.

Директор ХК «СКА-Нефтяник» Андрей Черенцов и корреспондент «Комсомольской правды» Борис Кокурин рассказали чем живет клуб в межсезонье, какие изменения произошли в составе и как тренировались спортсмены на самоизоляции.

Андрей Черенцов, директор ХК «СКА-Нефтяник»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Андрей Яковлев в прямом эфире пригласил хабаровчан и гостей города, на предстоящие предпоказы в «Автокино».

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант»Фото: Сергей ПЯТКОВ

А в завершении эфира, в рамках нашего постоянного проекта «Музыкальный четверг» студию посетила ведущая солистка Краевого музыкального театра Ольга Головина, которая подарила радиослушателям несколько потрясающих музыкальных композиций.

Ольга Головина, ведущая солистка Краевого музыкального театраФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 09_07_2020.