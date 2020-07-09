2020-07-09T21:44:19+03:00
Политика

Сократил себе зарплату и продал яхту: Как Сергей Фургал стал популярным в своем регионе

Его называют «народный губернатор» и – за глаза – Иваныч III
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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После победы на выборах губернатора в 2018 году Фургал взялся за дело с такой решимостью, так начал трясти чиновничий корпус, что многие удивилисьПосле победы на выборах губернатора в 2018 году Фургал взялся за дело с такой решимостью, так начал трясти чиновничий корпус, что многие удивилисьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Был Виктор Иванович Ишаев, был Вячеслав Иванович Шпорт, после которых на пост губернатора Хабаровского края заступил Сергей Иванович Фургал.

Сейчас Виктор Ишаев под домашним арестом, Вячеслав Шпорт на хорошей должности в Москве, а будущее Сергея Ивановича туманно. Но почему он стал популярным в регионе?

После победы на выборах губернатора в 2018 году Фургал взялся за дело с такой решимостью, так начал трясти чиновничий корпус, что многие удивились.

Провел ревизию расходов и обнаружил, что на аппарат губернатора тратятся миллиарды рублей в год. И сократил количество своих заместителей, которых было 19, сейчас 8. Запретил министрам летать бизнес-классом в командировки, исключение – только для губернатора и вице-губернаторов. Затем обнаружил дорогие автомобили в гараже правительства и красавицу-яхту «Виктория». Автомобили распорядился продать и заменить более бюджетными, яхту тоже выставили на торги. Зарплаты членам правительства и самому себе сократил. «Не может губернатор получать по миллиону рублей в месяц», - говорил Фургал и снизил себе зарплату до 400 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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