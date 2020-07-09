Сократил себе зарплату и продал яхту: Как Сергей Фургал стал популярным в своем регионе

Был Виктор Иванович Ишаев, был Вячеслав Иванович Шпорт, после которых на пост губернатора Хабаровского края заступил Сергей Иванович Фургал.

Сейчас Виктор Ишаев под домашним арестом, Вячеслав Шпорт на хорошей должности в Москве, а будущее Сергея Ивановича туманно. Но почему он стал популярным в регионе?

После победы на выборах губернатора в 2018 году Фургал взялся за дело с такой решимостью, так начал трясти чиновничий корпус, что многие удивились.

Провел ревизию расходов и обнаружил, что на аппарат губернатора тратятся миллиарды рублей в год. И сократил количество своих заместителей, которых было 19, сейчас 8. Запретил министрам летать бизнес-классом в командировки, исключение – только для губернатора и вице-губернаторов. Затем обнаружил дорогие автомобили в гараже правительства и красавицу-яхту «Виктория». Автомобили распорядился продать и заменить более бюджетными, яхту тоже выставили на торги. Зарплаты членам правительства и самому себе сократил. «Не может губернатор получать по миллиону рублей в месяц», - говорил Фургал и снизил себе зарплату до 400 тысяч рублей.

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