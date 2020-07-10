Новости по коронавирусу в ЕАО на 10 июля: число излечившихся 382

В Еврейской автономной области на 9 июля 2020 года зафиксировали 464 случая заболевания коронавирусом. Всего излечились 382 человека, скончались шестеро, остальные получают лечение.

Статитстика заболеваемости коронавирусом по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- В коронавирусные стационары госпитализированы 29 человек, 47 больных лечатся на дому амбулаторно. В областной инфекционной больнице находятся 26 пациентов, в том числе 15 - с диагнозом COVID-19 и 11 - с пневмониями и подозрениями на коронавирус. В больнице города Облучье изолированы 17 человек (14 - с подтвержденным COVID-19, остальные - контактные лица на карантине), - сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Статистика заболеваемости коронавирусом в ЕАОФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Отметим также, что коечный фонд для больных коронавирусом заполнен в ЕАО на 23,8% (занято 43 места из 180). На домашнем карантине остается 101 человек. За последние сутки проведено 160 тестов на новую коронавирусную инфекцию. К слову, во всех больницах области госпитализированы с пневмониями 54 человека, в том числе один ребенок. Лечение аппаратом искусственной вентиляции легких получает один взрослый с диагностированным COVID-19.

Коронавирус не помешал художникам из Биробиджана создать самое крупное на Дальнем Востоке граффити. В качестве полотна творцы использовали забор Биробиджанской ТЭЦ. В общей сложности они разрисовали 15 плит, отразив военное прошлое страны.