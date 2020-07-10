Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае: если рост заболеваемости продолжится, нам снова придется сесть на карантин

БОЛЕЮТ РАБОТАЮЩИЕ

Это заседание краевого штаба по коронавирусной инфекции зампред по социальным вопросам Юрий Минаев начал с небольшого отступления. Чиновники предупредили всех, что, несмотря на последние события в регионе, правительство продолжает работать в штатном режиме, и все задачи, стоящие перед органами власти, должны выполняться в срок.

Что касается коронавирусной инфекции, то по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости среди работающего населения по-прежнему остается достаточно высоким - 49 процентов от всех заразившихся с начала июля.

- Это 793 случая, - отметила Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Из них работники промышленных предприятий составили 23 процента, сюда вошли и заболевшие работники с комсомольского нефтеперерабатывающего завода, «Ургалугля», «Ленгазспецстроя» и других организаций. Работники государственных структур - 7 процентов, образования - 7 процентов, здравоохранения - 16 процентов, общественного питания - 8 процентов, служащие банков - 5 процентов.

Также достаточно много заражений регистрируется и среди самых рискованных, с точки зрения заболеваемости, профессий - продавцов, водителей общественного транспорта, работников аптек. По мнению главы ведомства, все эти цифры говорят о том, что на предприятиях недостаточно жестко применяются противоэпидемические меры, из-за чего заболевание все-таки распространяется внутри рабочих коллективов.

Еще Татьяна Зайцева обратила внимание на то, что сегодня, несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, многие города, в том числе Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, практически прекратили обрабатывать улицы, парки и пешеходные зоны специальными дезинфицирующими средствами.

Впрочем, муниципалитетам есть чем оправдаться - они кивают на погоду, в дождь опрыскивать дезрастворами улицы бессмысленно, это просто перевод бюджетных средств, но как только погода установится обещают возобновить обработку, в том числе и с помощью специалистов МЧС.

КАК БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ОПЯТЬ ВВЕСТИ КАРАНТИН

По данным краевого минсельхоза, за прошедшую неделю было проведено 10 рейдов по магазинам и кафе. Проверяли нарушение масочного режима и социального дистанцирования, регулярной дезинфекции и термоконтроля сотрудников. В трех - были выявлены нарушения, на всех нарушителей заведены дела об административном правонарушении. Жесткие меры приносят свои плоды - по данным инспекторов, число таких нарушений сокращается.

Злостные нарушители не только заплатят штраф, но и могут быть закрыты. Сейчас 11 таких дел рассматривается в судах. Предприниматели в свою очередь просят, наконец, открыть заведения общественного питания - пока еще есть что открывать. Они не против проверок, даже настаивают на их проведении, но если кафе и рестораны и дальше останутся закрытыми, отрасль окажется в руинах и реанимировать ее будет невозможно.

Однако руководство региона сейчас волнует другое - если рост заболеваемости продолжится, то в крае придется вернуться к жестким ограничительным мерам.

- До майских праздников у нас было около 29 зараженных в сутки, - подчеркнул Юрий Минаев. - После этих праздников у нас количество заболевших в сутки выросло до 70 человек. Связь прямая - как только мы начинаем пренебрегать ограничительными мерами, сразу происходит всплеск. Для общего понимания - каждый инфицированный заражает в среднем пять человек. И после майских выходных кривая заболеваемости устойчиво продолжает двигаться вверх. Мы недалеки от того, что через неделю-две нам придется вернуться к жестким ограничительным мерам. Нам опять придется сесть по домам, закрыть магазины и все, что пока открыто. Из-за этого роста заболеваемости мы до сих пор не можем открыть пришкольные и загородные лагеря. Я сегодня на министра образования смотрю, и у меня под вопросом даже 1 сентября. Уважаемые жители Хабаровского края, еще раз прошу - воздержитесь от массовых гуляний и массовых мероприятий.