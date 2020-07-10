Сергею Фургалу грозит пожизненный срок

10 июля Следственный комитет РФ представил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного и этапированного в столицу накануне. Глава региона обвиняется в организации убийств и покушении на убийство

«Как сообщил знакомый с ходом расследования источник агентства, показания против него дали задержанные по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Зори, - сообщают РИА «Новости». - Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м — экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании «Торэкс», где доля принадлежит жене Фургала Ларисе Стародубцевой».

Губернатору грозит пожизненное заключение. Но лишь с одной оговоркой: если суд не учтет срок давности, который в нашей стране составляет 15 лет по статьям с особо тяжкими преступлениями.

«Статья 78 Уголовного кодекса РФ определяет преступления, которые не подпадают под сроки давности: это тяжкие преступления, в том числе связанные с терроризмом. Преступления, связанного с убийством (то есть 105 статья, часть 2) в этом перечне нет, - отметил в интервью «Комсомольской правде» адвокат Дмитрий Ноженко. – Но этой же статьей Уголовного кодекса, а также судебной практикой определено, что за убийство по статье 105, часть 2 УК, где предусмотрено пожизненное заключение, сроки давности составляют 15 лет. Но их применение осуществляется исключительно по решению суда. То есть если суд сочтет невозможным применить сроки давности к совершенным преступлениям, тем более они могли быть длящимися, продолжаемыми, то в этом случае производство будет осуществляться в стандартном порядке привлечения к уголовной ответственности».

Напомним, Сергей Фургал возглавил Хабаровскую область в 2018 году. По данным следствия, в середине 2000-х, возможно, был организатором ряда заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области. По этому же делу ранее были задержаны и арестованы четверо участников организованной группы, которым предъявлены обвинения.