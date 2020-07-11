Видео со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 11 июля 2020 года

Сегодня, 11 июля 2020 года, в Хабаровске прошло стихийное шествие в поддержку Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Сергей Иванович находится под арестом, его обвиняют в организации заказных убийств двух местных бизнесменов, совершенных в 2004 и 2005 годах.

С утра, примерно часов с 11 в район площади им. Ленина потянулись люди. Площадь эта, как и несколько других общественных территорий, была закрыта на санобработку от коронавируса. Поэтому люди стали собираться на той стороне, которая примыкает к памятнику Ленина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789915" frameborder="0"></iframe> Шествие в поддержку Сергея Фургала (часть 1).Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Примерно около полудня началось движение. Люди сначала хлынули на площадь (кто-то сдвинул ограждение), затем пошли по Муравьева-Амурского, причем не по пешеходной стороне - по проезжей части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/789916" frameborder="0"></iframe> Шествие в поддержку Фургала (часть 2).Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Дважды (!) пройдя по кругу площадь им. Ленина - Комсомольская площадь - площадь Славы - площадь им. Блюхера - площадь им. Ленина, шествие остановилось на последней точке. Здесь собралось по разным оценкам от десяти до пятнадцати тысяч человек (на самой площади могут одновременно разместиться тысяч 10-12, но если считать с окрестными улицами, то, возможно, мы получим и большую цифру). Там же, высказав свое возмущение в мегафон, дальневосточники начали собирать подписи в защиту своего губернатора.

Раньше на крыльце белого дома - здания правительства Хабаровского края - никогда не собиралось больше трех-четырех человек одновременно. Фото: Мария Шестунова

Закончилась стихийная акция поддержки сбором подписей в защиту Сергея Фургала. Фото: Мария Шестунова