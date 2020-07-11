Видео со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске 11 июля 2020 года
Сегодня, 11 июля 2020 года, в Хабаровске прошло стихийное шествие в поддержку Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. Сергей Иванович находится под арестом, его обвиняют в организации заказных убийств двух местных бизнесменов, совершенных в 2004 и 2005 годах.
С утра, примерно часов с 11 в район площади им. Ленина потянулись люди. Площадь эта, как и несколько других общественных территорий, была закрыта на санобработку от коронавируса. Поэтому люди стали собираться на той стороне, которая примыкает к памятнику Ленина.
Шествие в поддержку Сергея Фургала (часть 1).Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Примерно около полудня началось движение. Люди сначала хлынули на площадь (кто-то сдвинул ограждение), затем пошли по Муравьева-Амурского, причем не по пешеходной стороне - по проезжей части.
Шествие в поддержку Фургала (часть 2).Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Дважды (!) пройдя по кругу площадь им. Ленина - Комсомольская площадь - площадь Славы - площадь им. Блюхера - площадь им. Ленина, шествие остановилось на последней точке. Здесь собралось по разным оценкам от десяти до пятнадцати тысяч человек (на самой площади могут одновременно разместиться тысяч 10-12, но если считать с окрестными улицами, то, возможно, мы получим и большую цифру). Там же, высказав свое возмущение в мегафон, дальневосточники начали собирать подписи в защиту своего губернатора.
Раньше на крыльце белого дома - здания правительства Хабаровского края - никогда не собиралось больше трех-четырех человек одновременно. Фото: Мария Шестунова
Закончилась стихийная акция поддержки сбором подписей в защиту Сергея Фургала. Фото: Мария Шестунова
Шествие в поддержку Фургала (часть 3).Евгения МОЛОТОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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