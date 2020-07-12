Люди вновь вышли на стихийный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала

В 11 утра по местному времени в здание правительства Хабаровского края вошли несколько десятков человек, в полной амуниции с металлическими щитами в руках. На площади перед правительственным учреждением постепенно стал собираться народ. Видимо с намерением повторить вчерашний митинг.

Ближе к полудню их собралось несколько сотен и, выкрикивая лозунги в поддержку арестованного в Москве Сергея Фургала, люди двинулись вчерашним маршрутом – по проезжей части к Комсомольской площади, оттуда на площадь Славы и затем по улице Ленина вновь к площади Ленина.

Число протестующих постоянно растет. К колонне присоединяются все новые и новые участники несанкционированного шествия. Мало того людей сопровождают множество машин, беспрерывно сигналящих в клаксоны.

Полиция пока не вмешивается, просто сопровождает протестующих. Так же как сообщают очевидцы, ОМОН, ранее вошедший в здание краевого правительства, все-таки покинул его. Пока шествие продолжается.В отличие от вчерашнего стихийного марша, где главным был слоган "Свободу Фургалу", сейчас в колонне иногда звучат и антиправительственные лозунги.

Напомним, что вчера несколько тысяч (по официальной оценке краевого УМВД, 12 тысяч, по другим - от 20 до 35 тысяч человек участвовали в марше) человек собрались у памятника Ленину на главной площади Хабаровска, в поддержку губернатора Сергея Фургала. Предполагалось, что местом стихийное акции станет сама площадь перед зданием регионального правительства, но чиновники ночью обнесли площадь металлическими ограждениями и расклеили объявления, что на объекте планируется дезинфекция от коронавируса.

К полудню на площади уже было несколько тысяч человек, люди аккуратно отодвинули решетки и прошли на площадь, а затем под непрерывные гудки клаксонов автомобилей, поддерживающих протестующих, прямо по проезжей части двинулись к Комсомольской Площади.

Сделав круг, люди вернулись в место назначения и устроили несанкционированный митинг прямо на крыльце Белого дома. Работники аппарата правительства пытались успокоить протестующих, благодарили их за поддержку губернатора и призывали не поддаваться на провокации, а вернуться домой. Несмотря на это, стихийное собрание со сбором подписей в защиту Сергея Фургала шло несколько часов.

- В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой Сергея Ивановича Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Впрочем, та самая команда губернатора от обвинений в организации «массового мероприятия» открещивается. По словам главы пресс-службы руководителя региона, никаких противоправных действий не предпринимали ни пресс-служба, ни комитет по информационной политике.