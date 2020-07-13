2020-07-12T17:15:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 13 июля 2020 года: скончались 42 человека

Всего случаев заражения 5311
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 13 июля 2020 года: скончались 42 человекаНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 13 июля 2020 года: скончались 42 человекаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровском крае, по данным на утро 13 июля 2020 года число заражений коронавирусом достигло 5311. Из них вылечились 2649 человек, скончались 42 человека, остальные получают лечение. За сутки в крае зарегистрировали 94 новых случая заболевания. Большинство новых пациентов из Хабаровска и Комсомольска.

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство заболевших люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получает 21 человек в возрасте старше 65 лет и четверо несовершеннолетних в возрасте от четырех до 13 лет, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что седи вновь выявленных пациентов 10 человек - это бессимптомные носители, у 65 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. У 55 процентов заболевших заболевание протекает в легкой форме. Под наблюдением врачей остаются более 8,3 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: региональный минздрав

Коронавирус на время парализовал городскую жизнь Хабаровска. Однако постепенно ограничения стали снимать и люди снова начали гулять по бульварам и улочкам исторической части краевой столицы. К слову, на Уссурийском бульваре в этом году открыли мемориал «Пограничной славы». четыре скульптурных композиции. Три из них отражают определенный временной период: довоенный, Великую Отечественную войну, современность. Отдельная глава посвящена вкладу моряков в дело охраны Государственный границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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