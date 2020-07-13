Куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход

На просторах русскоязычного YouTube появился новый интересный канал о деньгах - InvestModa. Это канал для тех, кто уже инвестирует или хочет в этом разбираться.

Вопрос «Как заработать?» волнует достаточно многих. Куда вложить деньги и что делать, чтобы получать пассивный доход? Проект InvestModa как раз об этом. Здесь говорят про инвестиции. Автор проекта - Степан Ермаков, интернет-предприниматель и частный инвестор с 13-летним стажем. Свои первые инвестиции он сделал в далеком 2007 году, еще учась в университете. С тех пор он проверил множество инструментов: от покупки квартиры на уровне котлована до криптовалют. Сегодня ему есть чем поделиться с вами. Самое главное - у автора канала есть как положительный, так и отрицательный опыт инвестиций, и он честно рассказывает все, чтобы люди не повторяли его ошибок. Все инвестиции проверены на собственном опыте.

Проект Ермакова Степана InvestModa - это про инвестиции для начинающих. Автор дает выжимку информации из своего опыта, рассказывает, куда можно инвестировать с нуля и какие виды инвестиционных инструментов есть на фондовом рынке.

На канале InvestModa есть уникальное видео про то, куда вложить деньги - 45 идей, как создать пассивный доход. Практический каждый может найти в этом списке способ, как можно заработать. Сложные вещи автор канала объясняет доступным языком, разбирает акции и облигации, сравнивает инвестиции в долларах и рублях, разбирает схему составления инвестиционных портфелей.

Вот вы знаете, что на фондовом рынке есть всего несколько инвестиционных инструментов и самый популярный из них - это акции? Заработок на акциях можно разделить на два вида. Заработок на курсовой разнице и заработок на дивидендах. Когда бизнес растет, компания зарабатывает больше денег, и прибыли от ее акций растут. У инвестора становится больше денег. Но - и это очень важный момент! - виртуально больше денег! Пока инвестор не продал акции и не вывел деньги с брокерского счета, он ничего не заработал. Помните об этом.

Второй вид заработка на акциях - получение дивидендов. Совет директоров компании принимает решение, что часть чистой прибыли компании будет распределена между акционерами в виде дивидендов. И акционеры их получают. Чем больше количество акций, тем больше прибыль. В отличие от заработка на курсовой разнице, дивиденды - это не виртуальные, а реальные деньги.

InvestModa четко и понятно рассказывает, как начать инвестировать и получать пассивный доход. В своем видео Степан Ермаков называет три фундаментальные причины, по которым растут акции.