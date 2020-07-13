В Хабаровском крае сегодня, 13 июля 2020 года, прошло заседание очередного оперштаба по борьбе с коронавирусом. Провел его Юрий Минаев, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам.

- Ситуация в регионе ну очень не хорошая. Если неделю назад цифра заболеваний была 82 выявленных случая заражения в сутки, то сегодня она составляет 121. С такими показателями нужно думать, какие направления народного хозяйства будем ограничивать, - сказал Юрий Александрович.

Спикер отметил, что сложившаяся ситуация вполне может стать ЧС. Он акцентировал внимание на том, что в дальнейшем ситуация будет намного хуже и усугубиться она в ближайшее время. К слову, в лидерах по числу заболеваний коронавирусом Хабаровск и Хабаровский район.

- О каком снятии ограничений может идти речь? – задал вопрос Юрий Минаев после оглашения статистики по новым случаям заражения в районах региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/790171" frameborder="0"></iframe> «О каком снятии ограничений может идти речь?»: в Хабаровском крае усугубляется ситуация по коронавирусу.Правительство Хабаровского края

Далее слово взяла Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Она отметила, что недельный темп прироста заболевших увеличивается. Чаще всего заболевает активная, то есть работающая, часть населения, в возрасте от 30 до 49 лет. Также отмечают высокий уровень заболеваемости среди лиц старше 64 лет. Традиционно невысокий уровень заболеваемости среди детей – от одного до трех человек.

Напомним, в рамках борьбы с коронавирусом проходят проверки торговых объектов. Татьяна Зайцева отметила, что 60 процентов выявленных нарушений одни и те же. В завершении своего выступления она заверила, что в ее ведомстве подумают, стоит ли усиливать ограничения, и предоставят предложения.

После митингов, прошедших на выходных, власти края ожидают скачка заболеваемости коронавирусом. В связи с этим министр здравоохранения края Александр Витько предложил перепрофилировать другие учреждения и определять другую логистику. Он обещал проработать это вопрос.