Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 14 июля 2020 года: излечились 2675 человек

В Хабаровском крае на утро 14 июля 2020 года зафиксировали 5432 случая заражения коронавирусом. Из них излечившихся 2675 человек, скончались 42 человека, остальные получают лечение. За последние сутки диагноз поставили 121 одному пациенту. Большинство заразившихся жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 27 пациентов старше 65 лет, детей и подростков нет. Отметим также, что среди новых пациентов бессимптомных носителей семь человек. У 50 процентов новых пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Специалисты отмечают, что почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются больше 9,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Статистика заражений в районах края ФОТО: региональный минздрав

Коронавирус коронавирусом, а жизнь продолжается. В регионе активно благоустраивают общественные пространства. Например, в селе Джуен заканчиваются работы по реализации проекта «У чистого озера». Местные жители привели в порядок пляж, обустроили площадки со скамейками, зонтики, столики. В перспективе здесь приятно будут проводить время и дети, и взрослые.