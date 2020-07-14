2020-07-14T11:51:02+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылилось из треснувшего трубопровода в ручьи

На место вылетели спасатели, экологи и представители регионального правительства [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиВ Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Как сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, сигнал о том, что в Комсомольском районе произошло экологическое ЧП, поступил еще вчера - 13 июля. До этого справиться с ситуацией пытались сами работники предприятия.

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня на место происшествия на вертолете вылетела оперативная группа регионального МЧС, вместе с которой отправились представители правительства Хабаровского края и «Экоспас». Их задача на месте провести разведку, оценить ущерб, нанесенный экологии, и помочь ликвидировать последствия разлива нефти.

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Авария на магистральном трубопроводе «Оха - Комсомольск-на-Амуре» произошла в 12 километрах от поселка Верхнетамбовское. Из-за разгерметизации трубы в три ручья поблизости (Безымянный, Кривой и Голый) попало около девяти тонн нефти. Площадь разлива составила примерно 400 квадратных метров.

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Силами сотрудников предприятия утечка была оперативно устранена путем перекрытия задвижек на нефтепроводе, - рассказали в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - Работники предприятия выставили боновые заграждения на ручьях, что должно препятствовать попаданию нефтепродуктов в крупные водоемы.

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Кроме того, на месте порыва трубопровода установлен бандаж, разлив нефти остановлен. На месте работают специалисты «Экоспас», «РН-Сахалинморнефтегаз», а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего задействовано 40 человек и 10 единиц техники.

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьи Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае около 9 тонн нефти вылились из треснувшего трубопровода в ручьиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас следователи пытаются выяснить, по какой причине треснула труба, когда в последний раз ее проверяли, а кроме того, подсчитать ущерб от разлившейся нефти.

Оперативная группа вылетела на место разлива нефти.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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