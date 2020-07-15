Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 15 июля 2020 года: излечились 2701 человек
В Хабаровском крае на 15 июля 2020 года зафиксировали 5539 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились в общей сложности 2701 человек, скончались 43 пацента, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 107 новых случаев заболевания.
Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус
- Большинство новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 25 пациентов старше 65 лет, пять детей и подростков в возрасте от двух до 15 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.
Отметим также, что 11 новых пациентов – это бессимптомные носители. У 60 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. У 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением более 9,2 тысяч человек.
Заболеваемость коронавирусом по районам Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав
Коронавирус внес корректировки в привычную жизнь горожан. Тем не менее город возвращается в прежний ритм – для горожан запустили фонтаны, накануне стало известно о запуске еще и светомузыкального пешеходного фонтана. В региональном управлении Роспотребнадзора уже дали разрешение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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