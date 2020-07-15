2020-07-14T16:59:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 15 июля 2020 года: излечились 2701 человек

В Хабаровске собираются запустить пешеходный фонтан, несмотр на коронавирус
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 15 июля 2020 года: излечились 2701 человек ФОТО: ДСС ХКНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 15 июля 2020 года: излечились 2701 человек ФОТО: ДСС ХК
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В Хабаровском крае на 15 июля 2020 года зафиксировали 5539 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились в общей сложности 2701 человек, скончались 43 пацента, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе выявили 107 новых случаев заболевания.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство новых заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 25 пациентов старше 65 лет, пять детей и подростков в возрасте от двух до 15 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что 11 новых пациентов – это бессимптомные носители. У 60 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. У 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением более 9,2 тысяч человек.

Заболеваемость коронавирусом по районам Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Заболеваемость коронавирусом по районам Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Коронавирус внес корректировки в привычную жизнь горожан. Тем не менее город возвращается в прежний ритм – для горожан запустили фонтаны, накануне стало известно о запуске еще и светомузыкального пешеходного фонтана. В региональном управлении Роспотребнадзора уже дали разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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