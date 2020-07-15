Предприниматели Хабаровска массово освобождают арендованные помещения

В последние десятилетия одним из наиболее успешных коммерческих проектов в регионе считалась сдача в аренду различной недвижимости. Наличие свободного дома, квартиры, гаража, автоматически гарантировало пассивный доход, не зависящий от уровня инфляции и ключевой ставки Центробанка. А уж если в распоряжении арендодателя имелись офисные, складские или торговые площади, статус успешного рантье вообще не вызывал сомнений.

Устойчивость рынка аренды недвижимости оказалась обманчива, поскольку, как гласит экономическая максима, именно спрос рождает предложение. Режим самоизоляции и ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в Хабаровском крае, оставили без дохода значительное количество предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса. Как следствие, предприятия этого сегмента, чаще всего работающие с оборота, оказались в ситуации, когда платить за аренду попросту нечем. О причинах, последствиях, способах выхода из ситуации и дальнейших прогнозах читателям «КП»-Хабаровск» рассказывает наш постоянный эксперт, экономический консалтер Светлана Филиппова.

О ПРИЧИНАХ

- Последнее десятилетие в экономике превалировали тенденции повышение коэффициента оборачиваемости денежных средств, - отмечает Светлана Викторовна. - Если говорить проще, то предприниматели вкладывали все заработанные средства в развитие своего дела - покупали новое оборудование, улучшали технологии производства, привлекали более квалифицированный персонал. При этом по умолчанию предполагалось, что экономика страны стабильна, а значит аккумулировать средства на случай наступления негативных последствий, особенно учитывая уровень инфляции, обесценивающий долгосрочные депозиты, нерентабельно.

Пандемия и последовавшие за ней режим самоизоляции и ограничения для бизнеса больнее всего ударили по сегментам сферы обслуживания. По большей части это субъекты малого и среднего бизнеса, арендующие торговые, складские или производственные площади.

- Сложилась ситуация, при которой предприниматели, работавшие с оборота, оказались в кризисной ситуации, - объясняет эксперт. - Доход индивидуального предпринимателя складывается из его ежедневной деятельности, именно с нее он оплачивает необходимые платежи. Это налоговые и кредитные отчисления, арендная и заработная плата, затраты на коммуналку, хранение, доставку и закупку продукции. В среднем такие обязательные платежи съедают до 80% доходов. Оставшиеся 20% - это и есть чистая прибыль, то есть доход владельца. На них он или живет и содержит семью, или вкладывает их в дальнейшее развитие своего бизнеса.

Но что делать, когда доходов нет?

ПУТИ ВЫХОДА

Итак, после наложения вето на деятельность ряда отраслей доходы предпринимателей упали, а кое-где и вовсе прекратились. Желая поддержать оставшихся без доходов людей, правительством страны и региона был принят целый ряд мер, призванных стабилизировать ситуацию. В числе прочего для арендаторов краевой недвижимости были отменены периодические платежи. Помогло ли это?

- Объем непосредственно принадлежащей краю недвижимости по сравнению с частными арендодателями невысок, - отмечает Светлана Филиппова. - Особенно это заметно, если брать сегмент торговых площадей. Торговые центры, в массе своей, это частные предприятия, которые получают свой доход со сдачи павильонов. После введения режима ограничений правительство Хабаровского края рекомендовало арендодателям пересмотреть ставки по стоимости арендной платы и по возможности отказаться от ее истребования на период приостановки деятельности организаций, оказавшихся в списке закрытых из-за пандемии, но, будем откровенны, мало кто прислушался к этой рекомендации.

По мнению эксперта, понять владельцев недвижимости можно, мало того, что они теряют свой доход, они по-прежнему несут расходы на содержание помещения, оплату коммунальных платежей, обеспечение охраны, налоговые отчисления, да и просто поддержание площадей в нормативном состоянии.

- Как следствие, сами владельцы малого и среднего бизнеса оказались заложниками своих экономических стратегий. Отсутствие пассивного дохода, краткосрочных активов, которые можно быстро вывести, словом, всего того, что именуется «финансовой подушкой безопасности», привело к необходимости оптимизировать имеющийся потенциал, - комментирует Светлана Викторовна. - Какими инструментами чаще всего пользуются в этом случае? Во-первых, сокращением численности сотрудников и переездом в помещения меньшей площади, либо вовсе переходом на онлайн-площадки. В последнем случае офис вовсе не нужен. Для проведения переговоров или организации презентаций можно арендовать соответствующий зал в бизнес-центре, а хорошо оптимизированный сайт с легкостью заменит большой демонстрационный зал. Одежду, бытовую технику, непродовольственные товары также можно доставлять прямо со склада, минуя торговые павильоны и офисы. Таким образом, существенно сокращаются доходы на содержание.

Значит ли это, что большие торговые центры и офисные здания канут в лету?

ПРОГНОЗЫ

- Люди любят ходить по магазинам. Какой бы ни была красивой картинка на экране смартфона, всегда останутся те, кому важно подержать товар в руках перед покупкой, - отмечает эксперт. - В конце концов, есть люди, которым важно смотреть в глаза собеседнику при заключении договора, неважно, что это, покупка тумбочки или ста тонн угля. Так что полностью это явление себя не изживет. Изменится структура рынка предложений. Наибольший ущерб от кризиса испытают частные арендодатели в центре города. Они более консервативны и имеют ложную уверенность в завышенной стоимости своих площадей. Потеряв арендатора, они не скоро смогут найти другого на тех же условиях. А как мы уже видели выше, расходы на содержание квадратных метров останутся.

По словам эксперта, в меньшей степени пострадают владельцы производственных помещений и арендодатели коммерческой недвижимости в спальных районах.

- Здесь стоит упомянуть такие факторы, как сравнительно небольшая стоимость аренды квадратного метра и большая лояльность владельцев, - объясняет Светлана Филиппова. - Потери тех, кто вовремя сориентировался в конъюнктуре рынка, вряд ли превысят 15%. Если же говорить о больших торговых центрах, то полностью вернуться на прежний уровень доходности они смогут не раньше, чем через год.

Самый большой ущерб от ограничительных мер понесут арендодатели кафе и ресторанов. Закрытие точек общепита негативно сказалось на бизнесе их владельцев, и доля банкротств в этой сфере к концу пандемии может достигнуть 30%.