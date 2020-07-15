В Хабаровске будут строить ливневки

Жители домов в районе дворца самбо каждый дождь встречают как стихийное бедствие: вся вода со стороны Краснореченской оказывается у них во дворах. А ливневой канализации, которая защитила бы строения, в районе нет. Схожая история по улицам Павла Морозова возле дома 113, дома №22 по улице Кубяка и в жилмассиве на перекрестке Краснореченской – Прогрессивной. Там ливневки есть, но они быстро заполняются и вода устремляется во дворы, затапливая подвалы жилых домов. Насосы – не решение проблемы, а лишь экстренная помощь. В районе улицы Кубяка ливневки нет, есть лотки, проложенные вдоль Краснореченской. Но они забиты мусором. А на улице Прогрессивной проблемы начались после ремонта этой улицы: коллектор закрыли решеткой. Дорожники пообещали ее убрать в ближайшее время.

Лотки номинально есть, а фактически из-за набитого мусора со своей функцией не справляютсяФото: Администрация Хабаровска

В точках повышенной водности на днях побывал с объездом мэр Хабаровска и сообщил, что администрация города приступает к проектированию ливневой канализации. Строительство начнется в 2021 году.

- Мы объехали те территории, жители которых чаще всего обращаются в мэрию и администрацию Индустриального района по поводу подтопления. К сожалению, ряд жилмассивов и дорожных объектов нам достались без ливневой канализации - там просто не предусмотрены коммуникации и сооружения для отвода воды, - объяснил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. - Сегодня этим надо вплотную заниматься, ведь, если нет ливневки, то и дорога долго не прослужит, и бордюр, и фундамент дома. В следующем году планируем начать строительство сети ливневой канализации, которая охватит улицы Краснореченскую, Радищева, Аэродромную, проспект 60-летия Октября. Это должно решить многолетнюю проблему.

Ориентировочная стоимость новой системы ливневок - двести миллионов рублей. Точная сумма станет известна по завершении проектирования.