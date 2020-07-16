«Правительство обезглавлено и не работает?»: власти Хабаровского края обсудили текущую ситуацию в регионе

Сегодня, 16 июля, прошло совещание по текущей ситуации в регионе. Провел его первый заместитель губернатора Владимир Хлапов. Сначала он акцентировал внимание на том, что собрание продлится недолго. Он отметил, что обстановка в регионе напряженная, а также добавил, что в пабликах активно муссируют слухи о том, что правительство обезглавлено и не работает. Владимир Хлапов призвал всех работать эффективно и слаженно, как никогда, а потом передал слово другим участникам встречи.

- По теме ЖКХ на сегодняшний день два основных вопроса: подготовка к зиме и завоз топлива. В первом случае работы идут по графику и даже немного с опережением. По подготовке жилищного фонда необходимые мероприятия выполнили на 39 процентов. На текущий ремонт зданий в этом году планируют освоить больше миллиарда, на сегодняшний день освоили 41 процент, - рассказала Елена Костенко, заместитель министра ЖКХ.

К предстоящей зиме в северные районы края необходимо доставить 38 тысяч тонн топлива. На сегодняшний день справились на 100 процентов с доставкой угля, на 34 процента с доставкой жидкого топлива. Завоз должны завершить до октября 2020 года.

Владимир Хлапов дал поручение министерству сельского хозяйства продолжать мониторинг цен на продукты и работать над ценообразованием. Также он заслушал доклад министра здравоохранения по ситуации с коронавирусом.

- Обстановка остается сложной. Сегодня, 16 июля, выявили 117 человек зараженных. Стараемся вручную работать с маневренным фондом. Коечная мощность пока позволяет госпитализировать пациентов. На сегодняшний день тяжелых пациентов 57. Из них на аппаратах ИВЛ 36 человек, - отчитался Александр Витько.

Он отметил, что тяжелых пациентов из районов забирают в Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В ежедневном режиме специалисты проводят консультации и консилиумы с Москвой. Лечение пациенты получают в полном объеме.

В конце совещания Владимир Хлапов призвал участников встречи оставаться с людьми.