Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 17 июля 2020 года: излечились 2929 человек

В Хабаровском крае, по данным на утро 17 июля 2020 года, общее число заражений достигло 5754 случая. Из них выздоровели 2929 человек, скончались 44, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе зафиксировали 117 новых случаев заболевания.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Большинство заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. На излечении 27 новых пациентов старше 65 лет, девять детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет. Среди вновь выявленных пациентов 16 человек – это бессимптомные носители. У 60 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением остаются более 2,1 тысяча людей, контактировавших с заболевшими.

Пандемия не мешает приводить в порядок памятники и мемориалы. Один из последних проектов, который сейчас реализуют в Хабаровском районе – это обновление памятного знака героям. Он находится в селе Челны. Работы по реконструкции проведут на деньги гранта, полученного по итогам краевого конкурса проектов ТОС.