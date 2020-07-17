2020-07-17T02:17:17+03:00
Происшествия

Начальника из Ростехинвентаризации и предпринимателя арестовали в Хабаровске

Также в поле зрения правоохранителей попали два человека, которых подозревают в посредничестве при передаче взятки
Александр ШТААЛЬ
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Начальника из Ростехинвентаризации и предпринимателя арестовали в ХабаровскеНачальника из Ростехинвентаризации и предпринимателя арестовали в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске арестовали начальника отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и трех местных жителей. По предварительной информации, сотрудница организации получила взятку от предпринимателя. Посредниками в передаче денег выступали два человека. Все фигуранты на сегодняшний день находятся под домашним арестом.

- По версии следствия, начальник отделения через посредников получила взятку в сумме больше 50 тысяч рублей. За эти деньги она должна была выдать документы, содержащие недостоверные сведения об объекте недвижимости. Речь шла о здании в Железнодорожном районе Хабаровска, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи выясняют обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне 2015 года стало известно об аресте директора местного филиала этой же организации. Тогда на предприятии и в квартирах директора и возможных подельников прошли обыски. Оперативники изъяли больше одного миллиона рублей, провели выемку документов.

Тогда против руководителя филиала возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Следствие полагало, что директор с декабря 2010 по январь 2014 года заключала фиктивные гражданско-правовые договоры с родственниками и знакомыми работников предприятия. По документам им якобы выполняли инвентаризационно-технические работы. Ущерб организации оценили в сумму больше 650 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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