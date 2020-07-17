Способы инвестирования по-дальневосточному

Центробанк снизил ставку до 4,5%. Это значит, что и банки уменьшат проценты по вкладам. Поэтому разумный гражданин с определенными накоплениями сейчас ищет доходные способы инвестирования. Традиционные методы — это вложение в валюту, покупка акций и облигаций российских компаний. Все варианты имеют свои плюсы и минусы

С банковскими вкладами все очевидно — это простой и понятный всем инструмент. Деньги застрахованы, если сумма не превышает 1,4 миллиона рублей. Минусов у вкладов достаточно. Самый яркий — это упомянутая ранее низкая доходность. Как правило, если вкладчик забирает деньги раньше срока, то он теряет накопленные проценты. К тому же любые манипуляции со вкладом, например, возможность его пополнять, как правило, ведет к понижению ставки. То есть, доход от депозита по сути даже не покроет официальную инфляцию — 4,6%, а про реальную (около 9%) и говорить не стоит.

С облигациями российских компаний, например, таких как Сбербанк, Газпром, Лукойл все намного интереснее. Такие облигации еще называют «голубыми фишками». Здесь доходность варьируется от 5,2 до 8,1%, что уже большой плюс по сравнению с банковским вкладом. Однако велики и риски. Торгуются такие облигации как правило, выше номинала, следовательно, доходность к погашению уже не 8%, на уровне 5-6%. То есть, если не успеть купить облигации при размещении на бирже по стартовой цене, то потом их стоимость «разгонят» спекулянты и по факту бумаги уже будут стоить дороже. Не ко всем выпускам применяется льготное налогообложение, и если корпоративные облигации выпущены до 1 января 2017 года, НДФЛ составит 13%. Так или иначе, такие облигации оправданы в портфеле в роли долгосрочной «подушки безопасности».

Есть еще вариант — купить облигации компаний второго и третьего эшелона. Главный плюс здесь — высокая доходность — до 14% годовых. Опять же, и они торгуются выше номинала. Но главная проблема здесь — риск банкротства компании. Поэтому при работе с этим инструментом важно просчитывать шаги и ориентироваться на рейтинг надежности.

Покупка акций компаний, валюты или доли в бизнесе — это потенциально высокая доходность, но и потенциально высокие риски полной потери инвестиций. Работа с акциями и валютой всегда требовали высокого уровня знаний инвестора, а также постоянного внимания к новостям, событиям, отчетам компаний, ценам на нефть, которые могут повлиять на стоимость активов.

НОВЫЕ СПОСОБЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

«Талан» же предлагает еще один способ инвестирования — в недвижимость федерального застройщика.

С повышением курса доллара по отношению к рублю, многие хабаровчане начали вкладывать деньги в недвижимость.

Классические виды вложения денег в недвижимость сегодня теряют актуальность. Еще несколько лет назад можно было заработать, купив квартиру в новостройке на стадии котлована и перепродав ее в среднем с 30-процентной наценкой. Сейчас же за полтора-два года, которые длится строительство дома, квартира может подорожать максимум на 10-15%.

Основная причина этого — введение в стране механизма эскроу. Стадия котлована — самая капиталоемкая и дорогая, в этот момент застройщику нужно больше всего денег. До введения механизма эскроу девелопер был вынужден на этой стадии продавать квартиры максимально дешево, чтобы привлечь как можно больше средств. В дальнейшем, по мере возведения дома, цены выравнивались. Сейчас же всю необходимую сумму дает банк, и продавать квартиры на старте по очень низкой цене девелоперу невыгодно.

Однако заработать на недвижимости можно, причем в новых реалиях способы вложить деньги в жилье стали более разнообразными и надёжными. Например инвестиционные продукты компании «Талан».

За последние шесть месяцев компания «Талан» привлекла частных инвестиций на сумму 307 миллионов рублей. Это доказательство того, что компании доверяют.

В свою очередь, мы не скрываем, что работать с частными инвесторами зачастую выгоднее, чем с банками. Да, если речь идет о строительстве ЖК, банк дает девелоперу кредит под относительно низкий процент — 2-3% годовых. Но если, например, компании нужны средства на покупку участка земли под застройку, переплата по кредиту будет на уровне 16-17% годовых, а банк еще и попросит землю в залог. В этих случаях девелоперу комфортнее привлекать деньги инвесторов: процент выплат им ниже, чем банку, а средства при этом защищены будущим денежным потоком компании. При таком раскладе в плюсе оказываются все — и девелопер, и его инвесторы.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: Инвестирование в коммерческие площади

Здесь речь идет о доходности от 7%, если это вариант инвестиций в коммерцию — то есть покупка помещения в строящемся доме и перепродажа по более высокой цене после сдачи.

У инвестора всегда сохраняется право выбора — оформить помещение в собственность или расторгнуть ДДУ и вернуть его застройщику. Еще один плюс — это то, что «Талан» строит жилье в разных регионах России, а значит есть возможность диверсификации.

Сложность этого инструмента в первую очередь в том, что он новый на рынке, а значит пока не понятен большинству. Также досрочный вывод денег возможен только по соглашению сторон. Инвестиция в недвижимость «Талана» — по сути это консервативный инструмент, несмотря на новизну, так как понятна доходность, понятен срок размещения и источник доходов компании.

Инвестировать можно, не имея всей суммы на квартиру сразу.

Инвестирование в жилой комплекс - наиболее популярно у хабаровчан. Этот инвестиционный продукт можно сравнить с банковским вкладом, но с большей доходностью — до 11% годовых. Порог входа здесь 300 000 рублей. «Прибыль инвестора обеспечена нашим будущим денежным потоком — теми средствами, которые мы получим с эскроу-счетов после того, как проект будет введен в эксплуатацию. Доход наших инвесторов защищен лимитами: мы привлекаем их деньги в конкретный проект только в размере собственного участия в нем; мы даже собственную прибыль не закладываем в план — даже если прибыльность проекта окажется ниже ожидаемой, проценты нашим инвесторам мы выплатить обязаны в любом случае.

Пример: если инвестор сейчас вложит в жилой комплекс 300 000 рублей, то после сдачи дома он получит чуть больше 30 000 чистого дохода — уже с вычетом подоходного налога. Вкладывают, чтобы докопить на ремонт или подержать средства “на вырост”, сохранить и копить на недвижимость подороже.

В этом случае сумма вложений не привязана к стоимости помещения и нет необходимости заключать договор участия. Плюсы этих вариантов в гарантированной доходности, при благоприятных условиях — высокой доходности. К тому же, не стоит забывать, что работу застройщика контролируют госорганы, а сохранность денег гарантирует эскроу-счет. Как эмитент облигаций, компания «Талан-Финанс» подлежит контролю Центробанком и раскрытию информации о значимых фактах деятельности на сайте Московской биржи и в новостной ленте «Интерфакс».

ВТОРОЙ СПОСОБ: самый доходный. Инвестирование в компанию

Инвестирование в компанию по договору процентного займа — это менее консервативный продукт с высокой доходностью до 13% годовых, срок инвестирования — до 1 июля 2022 года.