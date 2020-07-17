Правительство Хабаровского края готово вновь ввести самоизоляцию, чтобы остановить распространение коронавируса

По словам зампреда правительства Хабаровского края, за отсутствием губернатора председательствовавшего на очередном заседании штаба по недопущению распространения коронавируса, сегодня регион стремительно пошел вперед по количеству заболевших.

Еще недавно, полторы недели назад власти и не думали, что для региона цифры в 120 заболевших в сутки станут обыденным явлением. Мало того, как отмечают аналитики, все происходящее сегодня говорит от том, что с каждыми днем цифры эти будут только увеличиваться, а готовность краевого минздрава к такому резкому росту вызывает у специалистов большие сомнения.

- Есть определённые приоритеты и для нас важно сохранить здоровье и жизнь наших граждан, а только потом экономику и все остальное, - подчеркнул Юрий Минаев, заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам. – Я не исключаю что в ближайшее время будут приниматься определенные ограничения и не очень популярные решения. Те населенные пункты, те предприятий, те отрасли в которых процесс заражения становиться неуправляемым нам придется просто закрывать.

Статистика показывает, что сегодня чаше всего заболевают жители края самого дееспособного возраста – от 20 до 60 лет, на втором месте идут пенсионеры. Люди заражаются опасной инфекцией в основном на работе, очень вырос риск заболеть на улице, в магазинах, пассажирском транспорте и других местах общего пользования – по сути, по данным зампреда безопасных мест сегодня не осталось.

- Сегодня в Хабаровске мы пришли к критической точке, - отметил зампред краевого правительства. – Нам некуда везти заболевших людей.

С чиновниками согласны и в региональном управлении Роспотребнадзора. Так по статистике сейчас в крае сейчас с нарастающим итогом зарегистрировано 5554 случая заболевания. Показатель заболеваемости в крае составляет 437,4 на 100 тысяч населения, в то же время средний по России - 513 заболевших, по Дальневосточному федеральному округу – 399,9.

- Мы за последние две недели наблюдали прирост заболеваемости сначала в 8 процентов, затем с 6 июля по 12 июля почти на 15 процентов, и за 4 дня текущей недели рост составил больше 16 процентов, - подчеркнула Татьяна Зайцева, руководитель регионального управления Роспотребнадзора. - Сейчас основная заболеваемость регистрируется в Хабаровске, однако подключается к нему Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Верхнебуреинский, Ванинский, Советско-Гаванский районы и район имени Лазо.

Так же медики отмечают, что тяжелых случаев течения заболевания становиться гораздо больше, чем раньше. Если раньше бессимптомно болела примерно половина жителей региона, то сейчас только 30 процентов. У основной части заражённых коронавирус проявляется как ОРВИ и внебольничная пневмония.

Татьяна Зайцева не исключает что для того, чтобы остановить эпидемию придется рассмотреть вопрос по возвращению, уже снятых ранее ограничений – опять закрыть места отдыха, веранды, набережную, парки, крупных магазинов и торговых центров. Так же придётся забыть про открытие пришкольных и загородных оздоровительных лагерей.

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