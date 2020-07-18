2020-07-18T03:37:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 18 июля 2020 года: новых случаев заболевания – 119

Невзирая на пандемию в Хабаровске достраивают два новых частных медицинских центра, что выведет регион на новый уровень оздоровительного туризма
Евгения МОЛОТОВА
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Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае остается напряженнойОбстановка с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае остается напряженнойФото: Евгения МОЛОТОВА
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Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае остается напряженной. По состоянию на утро 18 июля в Хабаровском крае выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших, жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. По прежнему не выявлено ни одного случая заболевания в Тугуро-Чумиканском, и Аяно-Майском районах края.

Среди выявленных заболевших большая часть относится к возрастной категории от 18 до 65 лет. 24 пациента старше 65 лет; 11 - дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет.12 человек – это бессимптомные носители, у 65% коронавирусная инфекция выявлена вместе с пневмонией, остальные имеет признаки ОРВИ. Всего в крае зарегистрировано 5873 случая заболевания, из них 46 закончились смертью пациентов.

Динамика количества заражений. Яндекс коронавирус

Динамика количества заражений. Яндекс коронавирус

Сейчас на лечении находятся 2777 случаев пациентов с COVID-19, из них 31 в тяжелом состоянии на ИВЛ. Общее количество выздоровевших – 3050 человек.

Примерно у 55 % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление коронавирусной инфекции нового типа, зарегистрирована у 1389 пациентов, все они госпитализированы. Кроме того в стационарах края получают лечение 333 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Карта заболеваемости по регионам края по сообщению министерства здравоохранения Хабаровского края

Карта заболеваемости по регионам края по сообщению министерства здравоохранения Хабаровского края

В Хабаровске достраивают два крупных медицинских центра. Один из них - современная клиника хирургического лечения патологий сердечно-сосудистой системы - строится на улице Уссурийской. Первых пациентов здесь планируют принять уже этой осенью. Большинство операций пока планируют проводить за счет средств ОМС.

Второй медицинский центр «Академия здоровья» расположен в районе улицы Краснодарской. Здесь будут оказываться услуги по различным направлениям. Как полагают в краевом правительстве введение в эксплуатацию двух таких масштабных лечебных учреждений повысит привлекательность региона для оздоровительного туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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