Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 19 июля 2020 года: новых случаев заболевания – 113

По последним данным краевого минздрава, на утро 19 июля в Хабаровском крае зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Основная масса больных – в Хабаровске (+96), Комсомольске-на-Амуре (+14) и трое в Верхнебуреинском районе.

Большинство выявленных больных – это люди работоспособного возраста от 18 до 65 лет. Старше 65-ти – тридцать четыре пациента (напомним, возраст «группы риска») и восемь детей от года до 17 лет.

Семнадцать человек из 113 выявленных – бессимптомные носители, их обнаружили по результатам эпидрасследования. Все пациенты были в контакте в ранее заболевшими или обследованы по клиническим заболеваниям. У половины – пневмония, остальные «простужены».

Статистика по коронавирусу от Яндекс.Коронавирус в динамике

Нарастающим итогом в крае суммарно заболели 5986 человек (рост +1,9% к 17 июля 2020 года), 48 пациентов скончались. Вылечены от смертельно опасной инфекции 3098 человек. Активными остается 2840 случаев заболевания, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся тридцать шесть из них. Пневмония выявлена у 1388 пациентов из «активных». Под наблюдением врачей свыше 2100 человек, контактировавших с заболевшими.

Главный врач станции скорой помощи Хабаровска Виталий Пустовой, в разговоре с журналистом «КП» - Хабаровск», высказал уверенность, что маска и социальная дистанция повышают вероятность того, что вы не заболеете. Если отсиживаться дома нет желания и есть возможность выехать на природу, пользуйтесь этой возможностью.

Например, съездите на озеро лотосов возле поселка Галкино – пришло время цветка Будды. Замечу, что сделать селфи с уникальным растением, скорее всего, не получится. Предыдущие годы лотос рос ближе к берегу, в этом «отошел» к центру озера – как раз из-за надоедливых людей, которым было мало насладиться красотой глазами. Особо жадные срывали лотосы и пытались увезти домой.

В крае начинают цвести лотосы и это хорошая новость, в отличие от новостей про ковид-19Фото: Сергей ТРАВИН

Однако это бесполезно, сорванный цветок Будды умирает в считанные минуты. К тому же лотос Комарова (как его называют ботаники) занесен в Красную книгу. За уничтоженный цветок следует внушительный штраф. А найти вредителей бывает просто, ведь большинство из них выкладывает свои фото с букетами лотосов в соцсети.