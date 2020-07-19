Стихийная акция протеста собрала сотни биробиджанцев

Арест Сергея Фургала вызвал протест не только у жителей Хабаровского края, но и у соседей - жителей Еврейской автономной области. Одним из первых выступил известный биробиджанский активист Георгий Нацвлишвили (он же - Гиви), который провел одиночный пикет в Биробиджане, изготовив тематический плакат. Позже на улицу вышли и другие горожане.

МЕСТО СБОРА ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Массовые стихийные митинги в краевом центре, связанные с задержанием губернатора, взбудоражили немало биробиджанцев. В итоге 18 июля на площади Ленина областного центра горожане решили провести несогласованную акцию «Покормите голубей». Старожилы посмеивались: всем известно, что на площади Ленина, возле здания областного правительства, голубей днем с огнем не найдешь - эти птицы облюбовали площадь Дружбы, соседствующей с мэрией Биробиджана. С таким же успехом возле областной администрации можно было провести акцию «Покормите птеродактилей».

В восьмом часу вечера площадь Ленина оцепили несколько десятков полицейских, вооруженных рациями и громкоговорителями. На автостоянке возле рядом расположенного роддома было припарковано несколько автомобилей, возле которых, хмуро оглядывая окрестности, переминались молодые люди спортивного телосложения.

Несмотря на субботний день и связанное с этим религиозное ограничение (по иудейским традициям, в шаббат евреям полагается находиться дома, в кругу семьи), «покормить голубей» собралось больше сотни биробиджанцев, чье количество вскоре увеличилось примерно вдвое. Кроме молодежи, пожаловало немало представителей средней и старшей возрастных групп. Многие родители пришли вместе с детьми, в том числе дошкольного возраста (а вот подвергать детей опасности не стоит – во время несанкционированных акций возможно всякое – прим. ред.).

ЗАДЕРЖАНИЕ КАК ПОСЛЕДСТВИЕ

- Еврейская автономная область раньше входила в состав Хабаровского края, пока в девяностых несколько умников из местной элиты (сейчас они уже в Израиле) не захотели отделиться. Народ был против этого, но наверху провернули все шустро, и Еврейская автономия, получив самостоятельность, стала чахнуть на глазах. Мы должны снова объединиться с Хабаровским краем и поддержать нашего губернатора - Сергея Фургала. Поэтому я и пришел сегодня сюда, на площадь Ленина, - сообщил корреспонденту «КП» - Хабаровск» биробиджанец Константин.

Абсолютное большинство собравшихся были без масок - опасность заболеть коронавирусом, похоже, их не пугаетФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Используя громкоговорители, сотрудники полиции уговаривали всех разойтись. При этом они ссылались на опасную ситуацию с коронавирусом и актуальные рекомендации Роспотребнадзора (в области только-только начали снимать ограничения по ковиду, ситуация балансирует на тонкой грани). Но эти уговоры не помогали. В руках манифестантов (большинство пришло без медицинских масок) появились самодельные плакаты с надписями «Фургала - в Хабаровск!» и другими. К пожилой женщине, державшей плакат, подошли стражи порядка и попытались что-то ей объяснить. Но тут же рядом с ней появились другие участники акции и, скандируя «Вместе мы - сила», убедили стражей порядка не забирать гражданку.

Проезжающие автомобили клаксонили, что вызывало ответные крики собравшихся. К одному автомобилю, когда он остановился на перекрестке на красный свет, подскочили сотрудники полиции и попытались урезонить водителя, но он сигналил, не обращая внимание на ситуационные помехи.

Тут и там в толпе держали самодельные плакатыФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Примерно через полтора часа после начала акции (стемнело) собравшиеся двинулись колонной мимо здания правительства ЕАО к Театральной площади, скандируя лозунги. Попыток задержания не было, но позднее, когда манифестанты стали расходиться по домам, что-то случилось. В интернете появилась любительская видеозапись, как сотрудники полиции и люди в штатском неожиданно кинулись на одного из активистов, повалили его на землю и затащили в служебный автомобиль. Прохожие пытались помешать происходящему, но это им не удалось.

СПРАВКА

Участие в несанкционированном митинге является административным правонарушением. Лицо, виновное в нем, может быть наказано штрафом от 10 000 до 20 000 рублей либо обязательными работами на сто часов либо арестом на 15 суток.

Организация несогласованных митингов также является правонарушением. Лицо, признанное виновным в организации стихийных акций, может быть наказано штрафом от 20 000 до 30 000 тысяч рублей.

Отдельная ответственность предусмотрена за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях: штраф 30-50 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток.

Сергея Фургала, пока еще действующего губернатора Хабаровского края, арестовали по делу о двух заказных убийствах. Следствие считает, что именно он в 2004 и 2005 году стал организатором убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Фургалу инкриминируются покушение на организацию заказного убийства организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105) и организация заказного убийства двух и более лиц (ч. 3 ст. 33, пп.«а», «б», «ж», «з» ст. 105 УК). Также у следствия стали появляться версии причастности Сергея Фургала и к иным преступлениям, экономического характера.