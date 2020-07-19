Жара в Хабаровске: что делать, если стало плохо

Сегодня, 19 июля 2020 года, синоптики прогнозируют до +32 градусов в тени, сами понимаете, на солнцепеке это все сорок и больше. В такую погоду врачи настоятельно рекомендуют оставаться в помещениях, выходя на улицу, держаться в тени деревьев и зданий. В группе риска – сердечники, люди с заболеваниями органов дыхания, пожилые люди. Хотя, по личному опыту скажу, что и людям 40+ тоже тяжело. Неудивительно, что на такой жаре многим становится плохо, удивительно, что их пока немного.

Что же делать, если вам стало плохо на жаре, как распознать тепловой удар, как защитить себя и родных от перегрева? Самое простое – не выходить на улицу или уехать на природу, поближе к воде и ветерку (только помните, что купание в необорудованных местах может быть смертельно опасно). Но если вы, по какой-либо причине все-таки пошли на солнцепек, то соблюдайте простые правила.

Голова с точки зрения физики – очень эффективный теплообменник, а с точки зрения анатомии – наиболее ценный орган, поскольку именно в ней располагается мозг. Поэтому модная шляпа с полями или хотя бы «буденовка» из газеты «Комсомольская правда» - ваш лучший друг. Носите с собой пульверизатор и периодически сбрызгивайте лицо водой. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют нанести на виски ментоловое масло – оно поможет охладиться. Очень эффективно протирать прохладной водой или влажной салфеткой уши и область за ними. Да-да, проверено на себе. Можно намочить затылок и волосы на этой части головы. Только не переусердствуйте – прохладной водой, прохладным полотенцем, а не ледяными! Резкий перепад температур может спровоцировать спазм сосудов, а нам этого не надо.

Лучшее место, кроме дома с кондиционером, - тень от деревьев на берегу реки или озераФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Забудьте про сладкую газировку, она и так не особо полезна, а в жару бесполезна в принципе. Из-за сладости вам еще сильнее захочется пить. Минералка, морсы, компоты, квас, кисломолочные напитки спасут от жажды и поддержат организм. И вспомните опыт среднеазиатских стран, где люди в самую жару пьют горячий чай. Дело в том, что наш организм воспринимает не абсолютную температуру окружающей среды, а относительную разность температур тела и окружающей среды. Горячий чай разогреет вас, «дельта тэ» (разность температур) увеличится и ваш организм решит, что стало прохладнее. Однако и тут важна умеренность, поскольку в чае содержится тиин, родственник кофеина. Поэтому будьте внимательны к себе, к тем сигналам, которые подает ваше тело. Алкоголь и курение – персоны нон грата в стране Жары. Если совсем не можете отказаться от сигареты, то сократите их количество.

Одежда должна быть просторной, чтобы оставалась воздушная прослойка. Льняная или хлопковая рубашка с длинными рукавами, брюки из таких же тканей или платье – и вы готовы к выходу. Про обувь на каблуках, дамы, пока лучше забыть. Это лишняя нагрузка на тело, которое и так старается изо всех сил не упасть в обморок на жаре.

Прислушайтесь к себе, осмотрите своих близких. Побледневшая кожа, холодная и липкая на ощупь, шаткая походка, учащенное сердцебиение, расширенные зрачки – первые симптомы теплового удара. Немедленно уведите пострадавшего в тень, дайте воды, облейте ею голову. Если есть возможность, отведите его в помещение с кондиционером или везите домой, чтобы там погрузить его в прохладную ванну. Учтите, что если вы живете один, то в ванну залезать без присмотра не стоит. Ограничьтесь холодной ванночкой для рук и ног.

В особо тяжелых случаях возможны судороги и потери сознания. Вывести из тяжелого состояния человека могут только врачи, поэтому вызывайте «скорую». До ее приезда переместите пострадавшего в тень, протрите ему лицо водой. Если человек в сознании, напоите его. Если даете минеральную воду, обратите внимание на содержание в ней натрия – избыток этого микроэлемента нежелателен.

Берегите себя и близких. Жара продержится в Хабаровске по прогнозам синоптиков до вторника, 21 июля. Там начнутся дожди, температура немного упадет – до 26-28 градусов днем и 19-23 градусов ночью. Спросите, к чему последнее фото? Чтобы вам стало немного прохладнее от него.