2020-07-20T03:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 20 июля 2020 года: излечились 3201 человек

Коронавирус не помешает отметить день рождения сказочного персонажа - зайца Петровича
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 20 июля 2020 года: излечились 3201 человек ФОТО: Скриншот из аккаунта Гродековского музея, рисунок Александра ЛепетухинаНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 20 июля 2020 года: излечились 3201 человек ФОТО: Скриншот из аккаунта Гродековского музея, рисунок Александра Лепетухина
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В Хабаровском крае за последние сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6088. Из них излечили 3201 человек, скончались 49 человек, остальные получают лечение.

Статистика заболеваемости по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Статистика заболеваемости по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 27 пациентов старше 65 лет, семь детей и подростков в возрасте от двух до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что 25 процентов пациентов - это бессимптомные носители. У 50 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением остаются более 2,2 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

Коронавирус не помешает отпраздновать день рождения зайца Петровича. Хабаровские музейные работники в честь сказочного персонажа решили провести мастер-классы, показать мультфильм и приготовили сюрпризы. В нынешних реалиях празднование пройдет в режиме онлайн 22 июля, начало в 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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