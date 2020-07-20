Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 20 июля 2020 года: излечились 3201 человек

В Хабаровском крае за последние сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 6088. Из них излечили 3201 человек, скончались 49 человек, остальные получают лечение.

Статистика заболеваемости по дням ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 27 пациентов старше 65 лет, семь детей и подростков в возрасте от двух до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что 25 процентов пациентов - это бессимптомные носители. У 50 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением остаются более 2,2 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость в районах Хабаровского края ФОТО: Региональный минздрав

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