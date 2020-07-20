Тело пропавшей накануне семилетней девочки обнаружили волонтеры возле села Благодатное под Хабаровском

НОЧНОЙ ПОИСК

Село Благодатное в последнее время становится местом, где в расположенном рядом с поселком озере все чаще и чаще гибнут люди. Озеро рядом с населенным пунктом образовалось в результате работы земснаряда, и местные жители предпочитают там спасаться от летней жары, охватившей Хабаровск на прошлой неделе.

В воскресенье «Лига Спас» опубликовала ориентировку, что в районе села Благодатное Хабаровского района Хабаровского края пропала семилетняя девочка. Ребенок отправился на местное озеро и с тех пор ее не видели. К поискам немедленно приступили спасатели, сотрудники полиции и добровольцы. Искали всю ночь, привлекли даже кинолога со служебной собакой.

- С приходом знойного лета работы у поисковых отрядов стало в разы больше. Люди, отдыхающие на стихийных диких пляжах озер и рек, очень часто пренебрегают безопасностью своей и своих детей, - рассказывает один из участников поисковой операции. - Ночь с 19 на 20 июля 2020 года. Экстренный сбор вечером в воскресенье. Поисковый отряд вышел на поиски семилетней девочки, пропавшей на озере Благодатное. Версий несколько, но таких, что озвучивать их просто не хочется. Прибыв на берег озера, видим огромное число отдыхающих людей, детей. Работают спасатели МЧС, полиция, кинолог. По итогам опроса родственников девочки, информации, полученной от полиции, делимся на несколько групп для прочесывания береговой линии вокруг озера. Наступает ночь. Очень душно и темно. Комары, мошка. Группы обходят озеро и ближайшие лесные массивы… На воде работает лодка, пытаемся хоть как-то пробить мутную воду лучом фонаря вдоль берега, где купалась девочка. К поиску присоединяется группа людей из ближайшего посклка. На дальнем берегу озера слышится крик - поисковики работают «на отклик», выкрикивая имя девочки. Несмолкаемые доклады по рациям от поисковых групп координатору отряда.

БЕСПЕЧНОСТЬ УБИВАЕТ

Уже в понедельник пропавшую девочку нашли, к сожалению, по данным поисковиков, ребенок погиб. И это далеко не первый случай гибели детей и взрослых на водоемах в регионе. Только за последние дни в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сразу несколько сообщений о происшествиях на воде. Так, на озере Драга у поселка Переяславка спасатели ищут 11-летнего парнишку. Мальчишка тоже отправился с приятелями купаться и пропал еще 18 июля. Поиски продолжаются, сегодня к ним подключат водолазов и сотрудников полиции.

- В этот же субботний день в Хабаровске в районе яхт-клуба стадиона имени Ленина на набережной реки Амур очевидцами обнаружено тело ребенка, который предположительно пропал 12 июля в районе центральной набережной города при купании. Установлением обстоятельств этого происшествия занимаются сотрудники следственного комитета, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае, в районе села Благодатное, погибла семилетняя девочкаФото: Социальные сети

И это еще не все, и также поиск идет в районе села Благодатное. Вечером 17 июля в МЧС поступило сообщение, что водитель автомобиля «Ниссан-Премьера» сорвался в затопленный водой карьер. По данным очевидцев, в машине находились два человека, один из них выплыл, второго до сих пор не могут найти. Сам автомобиль нашли, человека в нем не обнаружили. Поиски продолжаются.

И ЕЩЕ РАЗ - БУДЬТЕ АККУРАТНЫ

Даже рейды, которые регулярно проводят сотрудники МЧС, помогают мало, отдыхающих предупреждают, но в такую погоду мало кто обращает внимание на предостережения.

Сотрудники МЧС России напоминают, главное - нельзя оставлять детей без присмотра. Во время игр они могут не заметить опасность и оказаться на глубоких участках, травмироваться. Если дети не умеют плавать, то обязательно должны находиться в спасательных средствах - кругах, жилетах. Кроме того, опасно прыгать, нырять с мостов, сооружений в местах, где неизвестно дно. Там могут находиться различные предметы, обломки строительных конструкций и сооружений, мусор, водяные воронки и так далее.

Напомним, что на сегодняшний день на территории Хабаровского края сотрудниками ГИМС МЧС России допущены к эксплуатации всего два места массового отдыха людей у воды. Среди них база отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское на территории Хабаровского района и на территории центрального пляжа города Амурска.