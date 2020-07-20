Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

Нового временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначили в 15 часов по московскому времени, то есть в десять часов по хабаровскому. Им стал Михаил Владимирович Дегтярев, 39-летний депутат Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР.

Новый врио региона родился 10 июля 1981 года, в городе Куйбышев. До этого занимал должность председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. С 2013 по 2017 годы являлся членом Высшего Совета ЛДПР, после являлся членом президиума фракции ЛДПР в Государственной думе VII созыва.

Входит в резерв управленческих кадров из 143 человек, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. Избран в состав правления Федерации хоккея России, президент Федерации фехтования Самарской области. Указом Президента Российской Федерации включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

Занимается научной деятельностью. Область научных изысканий – административно-правовое регулирование в сфере спорта. Является автором 5 научных работ и 1 монографии.

Награжден: Орденом Дружбы, Почётной грамотой Президента Российской Федерации за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность, медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма», медалью МЧС России «За содружество во имя спасения», медаль Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции в Сирии».

Женат на Дегтярёвой Галине Викторовне. Воспитывает четверых сыновей. С декабря 2011 года проживает с семьёй в Москве.

- Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край, - отметил Михаил Дегтярев, узнав о новом назначении. - На повестке – вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции.

Новый врио признался, что смотрел справочные материалы по региону и они его не обрадовали: коечный фонд не полностью отвечает нормативам. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и тем не менее Хабаровский край лидирует по количеству инфицированных и находящихся в стационарах среди всех регионов Дальневосточного федерального округа.

- В этой связи, если доверие мне оказано возглавить Хабаровский край, я бы хотел Вас попросить кое-о-чем – дать поручение Правительству Российской Федерации поддержать правительство Хабаровского края в этот непростой период, в том числе в вопросах уточнения национальных проектов по всем трем направлениям: экономический рост, человеческий капитал, комфортная среда, - обратился новый временно исполняющий функции главы региона к президенту.

Помощь ему была обещана.

Тем же указом президента Сергей Фургал находящийся сейчас в Лефортовском замке по подозрению в организации заказных убийств, отрешен от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.