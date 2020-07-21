2020-07-20T17:09:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 21 июля 2020 года: выздоровели 3228 человек

В городе продолжается массовая дезинфекция общественных пространств, чтобы быстрее побороть коронавирус
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 21 июля 2020 года: выздоровели 3228 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 21 июля 2020 года: выздоровели 3228 человекФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае, по состоянию на 21 июля 2020 года, зафиксировали 6208 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились 3228 человек, кончались 51, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 120 новых случаев заболевания.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 17 пациентов старше 65 лет, восемь детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что 15 новых пациентов – это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Хабаровск рад гостям, а чтобы встреч было много и как можно быстрее, в городе регулярно проводят дезинфекцию. Например, недавно в Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метров улиц. Обрабатывали самые посещаемые места в городе. Поэтому на улицах краевой столицы местами пахло хлоркой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Обстановка в Хабаровском крае на 21 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Озвучили дату досрочных выборов губернатора Хабаровского края
В Хабаровском крае нашли редчайшее насекомое
В Комсомольске-на-Амуре график автобусов изменится 23-30 июля
В ЕАО ожидаются сильные дожди, грозы и ветер
Нового заместителя мэра представили в Хабаровске
В Хабаровске пресекают незаконную торговлю овощами и рыбой
В Комсомольске-на-Амуре разыскивают подозреваемого в хищении из магазина
В Хабаровске участница Великой Отечественной войны отмечает вековой юбилей
В Комсомольске-на-Амуре установили заново колонки водоснабжения
В недострое на улице Алексеевской в Хабаровске благоустраивают двор
Трассу Хабаровск - Лидога -Ванино - Комсомольск-на-Амуре начали ремонтировать
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 20 июля 2020 года: 103 пациента получают лечение
В Хабаровском краев банк ВТБ в июне увеличил количество выданных ипотечных кредитов
Погода на неделю 20-26 июля: в Хабаровском крае ожидаются сильные дожди
Первая Общественная палата Хабаровска начнет свою работу