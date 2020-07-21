Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 21 июля 2020 года: выздоровели 3228 человек

В Хабаровском крае, по состоянию на 21 июля 2020 года, зафиксировали 6208 случаев заражения коронавирусом. Из них излечились 3228 человек, кончались 51, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 120 новых случаев заболевания.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 17 пациентов старше 65 лет, восемь детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что 15 новых пациентов – это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под наблюдением врачей остаются больше 2,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Хабаровск рад гостям, а чтобы встреч было много и как можно быстрее, в городе регулярно проводят дезинфекцию. Например, недавно в Хабаровске продезинфицировали восемь тысяч квадратных метров улиц. Обрабатывали самые посещаемые места в городе. Поэтому на улицах краевой столицы местами пахло хлоркой.