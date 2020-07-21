Мы не видим тенденции к улучшению: глава Роспотребнадзора Хабаровского края о коронавирусе

Это заседание краевого штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, опять началось с неутешительных сводок от Роспотребнадзора

- Мы не видим тенденции к улучшению, - отметила Татьяна Зайцева, руководитель краевого управления Роспотребнадзора. - Продолжаем регистрировать рост заболеваемости инфекции, причем с положительным темпом прироста.

И действительно статистика не радует. Так по данным минздрава за прошедшие сутки в крае выявлено 120 новых случаев заражения КОВИД-19. В основном это жители Хабаровска, и Комсомольска-на-Амуре. Есть зараженные в Хабаровском, Верхнебуреинском районах и районе имени Лазо. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 6208 случаев COVID-19, это +2 процента, если сравнивать с предыдущим днем.

По-прежнему среди заболевших большинство можно отнести к самому деятельному возрасту – от 18, до 65 лет. В регионе зарегистрировано 17 пациентов старше 65 лет и 8 детей и подростков. Количество бессимптомных носителей вируса сократилось с 50 до 15 процентов, у половины заболевших диагностирована пневмония, у остальных симптомы простудных заболеваний.

Как отмечают медики активными» остается 2929 случаев заболевания, из них 37 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время пандемии 51 человек скончался.

- Напомню, что до снятия ограничений недельный темп прироста составлял 1,7 процентов, сейчас он вырос до 16,5 процентов, - подчеркнула Татьяна Зайцева. – С 1 июля у нас зарегистрировано 1868 болеющих, из них около 52 процентов это работающее население, около 26 процентов – не работающие люди и 30 процентов это пенсионеры. За прошедшую неделю случаи заноса зарегистрированы на 198 предприятиях и организациях, пострадал 231 человек.

Как отметила глава регионального Роспотребнадзора в крае снята напряженность по проведению исследований на коронавирус, постоянно идут проверки предприятий, в частности летних площадок общепита и практически везде вывалены нарушения.

Как подчеркнул министр здравоохранения Хабаровского края, на основании прогноза заболеваемости региону необходимо 400 новых коек для больных коронавирусом, половина в Хабаровске и остальные в Комсомольске-на-Амуре.