Едем в Россию: с комфортом, безопасностью и хорошим настроением

Пока дальнее зарубежье крепко держит ключи в замках границ, российские регионы открываются для отечественного туриста. Не секрет, что многие соотечественники привыкли чаще отдыхать на заграничных курортах и мало знают родную сторону. Пандемические реалии восполнят этот пробел со всем возможным сервисом. Но есть способ сделать этот отдых еще лучше даже в случае форс-мажоров. Как чувствовать себя увереннее вдали от дома, и нужна ли российскому туристу страховка при путешествии по своей стране, рассказывает президент страховой компании «Колымская» Григорий Лесков.

Первый вопрос, который задает российский путешественник, привыкший лечиться через систему государственного медицинского страхования - зачем нужна какая-то дополнительная страховка, если у всех есть полисы ОМС?

— Это как про воду: у всех людей на планете есть вода, но все пьют разную. Страховки, которые призваны помочь путешественнику в каких-то непредвиденных ситуациях, рассчитаны на человека, готового к более высокому сервису в случае его необходимости. Экстренная медицинская помощь у нас гарантированно бесплатная. Но сегодня технологии ушли настолько вперёд, что тот же гипс может быть по-разному наложен, быть легким или тяжелым, на 10 дней или на один. Поэтому люди готовы к сервису, готовы платить за сервис, и они его покупают, - говорит Григорий Лесков.

В офисе компании работают настоящие профессионалыФото: Предоставлено

Наши соотечественники хотят чувствовать себя на отдыхе далеко от родного дома и участковой поликлиники максимально защищенными. И если уж что-то случится, то пусть решение проблемы пройдет с максимальным комфортом. Туристическая страховка имеет ряд преимуществ перед обычной услугой за государственный счет.

— В случае необходимости это более высокий сервис. Палата повышенной комфортности, оказание помощи на более высоком технологическом уровне и его доступность. Если, например, в Сочи приезжает 32 тысячи человек ежедневно, то это гарантированные очереди в травмпунктах, куда вы придёте и будете стоять до вечера. Это такая же история, как с отелями — есть кровать в хостеле за 200 рублей, а есть номер люкс за 200 долларов, - объясняет Григорий Лесков.

Помимо медицинских услуг, по страховке можно получить еще немало бонусов. Правда, не везде.

- В России это только медицина. Но для выезжающих за рубеж это, как правило, ещё и страхование багажа, непредвиденных ситуаций, связанных с действием банковских карт. Но в основном - медицина, которая на отдыхе имеет даже большее значение, чем дома, где все понятно и известно, и стены, как говорится, помогают справиться с неприятной ситуацией. Сегодня заграничный туризм практически закрыт, но когда границы откроются, путешественникам лучше ехать подготовленными ко всем неожиданностям и особенностям страны въезда. Например, Юго-Восточная Азия предъявляет повышенные требования к медицинской страховке для въезжающих на её территорию, - говорит Григорий Лесков.

При выезде за границу мы покупаем медицинскую страховку, где есть перечень услуг, например: от несчастных случаев, при занятии экстремальными видами спорта или страхование ответственности. В России доступен свой перечень оплаченных рисков.

- В страховку путешественников по России входит риск, связанный с получением травмы или вреда жизни и здоровью, как результат оказания медицинской помощи. Риски, связанные, например, с банковскими картами, у нас неактуальны. Всегда можно самому позвонить в банк и решить этот вопрос. Тоже и с отменой авиарейсов, - объясняет Григорий Лесков.

Риски есть и у самих страховщиков. Григорий Лесков вспоминает несколько случаев, когда проще отказать клиенту, чем потом разбираться с его смекалкой, а то и откровенным мошенничеством.

- Недавно мы отказали одному «чудесному» гражданину. Хотя страхование — это публичная история, и мы не можем отказывать людям в заключении договора страхования. Официально мы отказать не можем. Но мы можем продать страховку просто дороже, чем она стоит, потому что у гражданина риск попадания в какую-то ситуацию выше. У нас все больше ситуаций, когда асоциальные граждане пользуются услугами страховых компаний для того, чтобы пополнить свой бюджет. «Сломать руку» для кого-то это способ зарабатывания денег. У нас есть пример в Сибири, когда вся семья застрахована, а теща приходит и говорит: «Прекратите мою страховку, а то я боюсь своего зятя, что он мне что-нибудь сделает». А за неделю до этого мы произвели выплату его жене, она якобы обожглась утюгом. Причём, утюг каким-то образом попал на предплечье, но как он там оказался, никто не знает, - рассказал Григорий Лесков.

Еще одно из преимуществ, актуальных для путешественников, которым приходится подробно и тщательно готовиться к долгожданному отдыху — страховки в сфере туризма продаются в основном через онлайн-сервисы.

Куда бы ни завел туриста ветер перемен, к готическим башням русского Севера, на горячие пески южноморских побережий или в многовековые места силы древних славян, страховой полис станет тем островком спокойствия, что защитит от внезапных напастей, которые редко, но могут случиться даже в самом продуманном путешествии.

На правах рекламы. АО «СК «Колымская»,

Лицензии: СЛ № 0507 от 06.11.2015 г., СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ (Банка России).