Ученые из Еврейской автономии обнаружили у тигрицы Елены удивительные способности. Мало того, что она снабжает научную братию ценной информацией о своей жизни в лесу, так еще и вносит вклад в сохранение биоразнообразия Хинганского заповедника.

Напомним, Елена и ее брат Павлик в прошлом обитатели Центра реабилитации тигров и других редких животных. Ее выпустили в дикую природу в мае 2019 года, заранее снабдив ошейником с GPS-модулем.

Тигрица Елена в ЕАО помогает выживать другим обитателям леса.Автор видео: Марина Бабыкина, Хинганский заповедник

По последним данным, полученным с помощью фотоловушек, на месте, где обычно пирует хищница, появляются гости - млекопитающие животные и птицы. Получая своеобразные пайки с барского стола, посетители всех мастей могут выжить в суровых условиях приамурской зимы. Например, останками кабана и косули полакомились как минимум пять видов птиц - поползень, сойка, большеклювая ворона, голубая сорока и беркут. Также приходили млекопитающие вроде белки, маньчжурского зайца, соболя, харзы, енотовидной собаки, лисицы, волка, бурого медведя и кабана.

- Многие даже не задумываются о роли хищников в экосистемах. Между тем наличие отдельных видов хищников, к примеру, тигра, вызывает у видов-жертв ответную реакцию в виде увеличения численности без оглядки на запасы необходимых им кормовых ресурсов. Хищник обеспечивает едой других животных, так как он практически слизывает и скусывает мякоть мышц, и на останках всегда остается что-нибудь пожевать, - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Фотоловушка запечатлела, как прилетел пировать после тигрицы беркут. Видимо, это молодая птица, для которой зимой основной пищей является падаль. Приходили и енотовидные собаки, для которых останки тигриной трапезы - это вообще «манна небесная».