2020-07-21T17:53:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 22 июля 2020 года: излечились 3300 человек

Несмотря на пандемию в Хабаровске проведут творчески конкурс для женщин
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 22 июля 2020 года: излечились 3300 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 22 июля 2020 года: излечились 3300 человекФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Хабаровском крае, по данным на 22 июля 2020 года, всего случаев заражения коронавирусом зафиксировали 6334. Из них излечившихся 3300 человек, скончавшихся 52 человека, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 126 новых случаев заболевания.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают 26 пациентов старше 65 лет, 10 детей и подростков в возрасте от одного года до 15 лет, - прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.

Отметим также, что семь человек среди вновь выявленных зараженных – это бессимптомные носители. У 50 процентов пациентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под наблюдением врачей остаются порядка 2,2 тысяч людей, контактировавших с заболевшими.

Несмотря на пандемию в Хабаровске проведут творческий конкурс для женщин. Все что требуется от участниц – написать рассказы о реальной, необычной и интересной истории собственной женской судьбы или участи матери, бабушки, сестры и других, проживающих в краевой столице. Подробности участия по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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