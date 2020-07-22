Погода на месяц в Хабаровске: в августе 2020 года продолжатся жара и духота

Удушающая во всех смыслах июльская жара, похоже, решила на достигнутом не останавливаться и резво перепрыгнуть в последний летний месяц. Да, в августе будет по-настоящему жарко, по крайне мере в первой и второй декадах - запаситесь терпением, вентиляторами и кондиционерами, и давайте посмотрим, что ожидает нас в ближайший месяц.

ЖАРА, ЖАРА И ЕЩЕ РАЗ ЖАРА

Первая декада августа будет самой жаркой - дневные температуры перевалят за +30 градусов, иногда понижаясь до +26+28. Ночью облегчения тоже не ждите - температура воздуха снизится только до +21+23. При этом в первой декаде как никогда вероятны осадки - несколько дождливых дней не охладят воздух, а только нагонят влажность практически до 93 процентов, что, разумеется, создаст еще больший эффект бани. В этот период особенно осторожными нужно быть людям с болезнями сердца и дыхательной системы, а также пожилым хабаровчанам - не перегревайтесь и старайтесь больше находиться в прохладных помещениях, избегайте прямого контакта с губительным солнечным ультрафиолетом.

Ветер в первой декаде августа разгонится до 5-10 метров в секунду и будет дуть в восточном направлении.

Первая декада августа будет самой жаркой - дневные температуры перевалят за +30 градусовФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ДУХОТА СДАСТ ПОЗИЦИИ

Погода в Хабаровске во второй декаде августа от первой декады принципиально отличаться не будет, разве что осадков ожидается меньшее количество. Температура воздуха днем составит 25-28 градусов со знаком плюс, ночью столбик термометра опустится до +19+20. Ветер будет дуть в западном и юго-западном направлениях со скоростью 4-9 метров в секунду, влажность воздуха составит 75 процентов. В целом во второй декаде солнечных дней будет больше, чем дождливых. Впрочем, в августе вообще заметно снизится общее количество осадков - прогнозируют всего семь или восемь дождливых дней.

А в третьей декаде месяца знойная погода отступит и станет немного прохладнееФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

А в третьей декаде месяца жара немного отступит - дневная температура будет составлять +22+26 градусов тепла, ночью столбик термометра может опускаться до +17+19 градусов. Ветер не изменит своего направления и будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду в сторону юго-запада. Что касается дождей, то их практически не будет - всего один или два дождливых дня на фоне преимущественно ясного неба.