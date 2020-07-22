Школьникам в Хабаровском крае вручили компьютеры за спасение улицы от пожара

Юных жителей поселка Новый мир Комсомольского района отметили за спасение целой улицы от пожара. Напомним, инцидент случился в мае этого года. Очаг возгорания находился в одном из домов поселка, а точнее в бане. Огонь набирал силу и мог легко перекинуться на другие строения - дровяник, сеновал и забор.

Пожар начался, когда стемнело, в это время многие жители поселка уже спали. Зарево случайные очевидцы заметили во втором часу ночи и сразу же позвонили по номеру «112». Местные жители, которые не спали, бросились будить односельчан.

- Нас с детьми разбудили, мы выскочили на улицу, в чем были, у наших соседей все было в огне. Гул и треск стояли страшные, мы очень боялись, что сгорит вся улица, - вспоминала тогда жительница села Ирина Шубарина.

Сельчане бросились тушить пожар до того, как прибыли пожарные расчеты. Однако из-за порывистого ветра делать это было сложно - искры разлетались на несколько метров, подойти к пылающим строениям было невозможно.

- К приезду пожарных огонь перекинулся на ближайший участок и участок напротив, через дорогу. Понадобилось подкрепление, постарались отсечь пламя от остальных домов. Воду подавали сразу по нескольким направлениям, - рассказывал тогда Владимир Лоскутников, начальник караула седьмой пожарной части 2 отряда Противопожарной службы Хабаровского края.

На помощь пришли юные помощники. Раньше они встречались с огнеборцами, но только на профилактических, обучающих мероприятиях. В ту ночь им пришлось проявить волю и выдержку, чтобы спасти целую улицу от жуткого пожара. Они несколько часов подряд носили воду из ближайшего колодца, чтобы охлаждать деревянные строения. Общими усилиями опытных пожарных и молодежи с огнем смогли справиться, не дав ему распространиться и навредить людям.

Среди героев девятиклассники Софья Антонюк и Никита Ермащук. Им активно помогали живущие неподалеку старшие товарищи - Кирилл Заксор и Петр Сотников.

- Хотела отблагодарить детей, только вот они от всего отказываются, - делится Ирина Шубарина. - Я очень благодарна им, и пожарным, конечно! Они помогли всей улице и мою баню спасли. Я пенсионерка, для меня это была бы огромная потеря.

Однако награда все равно нашла героев. Ребятам в торжественной обстановке в администрации Комсомольского района вручили благодарственные письма и планшетные компьютеры, выделенные правительством Хабаровского края. Слова благодарности также произнес глава района Александр Коломыцев.