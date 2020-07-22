Дерзкое ограбление банка произошло в самом центре Хабаровска

Около семи часов вечера в самом центре Хабаровска, произошло дерзкое ограбление. Злоумышленник, угрожая пистолетом, вынес из офиса банка около трех миллионов рублей.Как сообщают очевидцы и сотрудники, мужчина возрастом около тридцати лет занял очередь в кассу и терпеливо ждал, когда его пригласит сотрудница.

здание находится в самом центре городаФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Лицо будущего грабителя скрывала медицинская маска, которой в наше время никого не удивишь. Мужчина вошел в стеклянный «аквариум», где за бронированным стеклом его ожидала кассир. Дальше случилось неожиданное.

- Он достал пистолет и потребовал всю наличность, - рассказала девушка-кассир. - Я очень испугалась и отдала все, что было в кассе, - около трех миллионов рублей.

Мужчина спокойно дождался очереди в кассуФото: Михаил СЕРГЕЕВ

Пистолет, которым мужчина угрожал кассиру, по ее словам, походил на боевое оружие, так что сотрудницу можно понять. Получив желаемое, злоумышленник ретировался, а женщина нажала на красную кнопку.

По сообщению очевидцев, мужчина бросился бежать в сторону Уссурийского бульвара. По пути ему попался отряд правоохранителей, несущих дежурство на своем участке, однако злоумышленника они задерживать не стали.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники местных правоохранительных органов и кинологическая служба. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление личности преступника и его задержание.