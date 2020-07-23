2020-07-22T16:27:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 23 июля 2020 года: излечились 3377 человек

Пока люди борются с коронавирусом, у полосатых хищников праздник - Международный день тигров
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 23 июля 2020 года: излечились 3377 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 23 июля 2020 года: излечились 3377 человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае в общей сложности зафиксировали 6457 случаев заражения коронавирусом. Из них излечившихся пациентов 3377, скончавшихся 52, остальные получают лечение. За последние сутки зафиксировали 123 новых случая заболевания.

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

Ежедневная статистика по заболеваемости коронавирусом в крае ФОТО: скриншот Яндекс.Коронавирус

- Больше всего заболевших – это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 22 пациента старше 65 лет, 10 детей и подростков в возрасте от одного года до 16 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что среди вновь выявленных пациентов 15 человек - это бессимптомные носители. У 60 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. Под медицинским наблюдением остаются больше 2,1 тысячи человек, контактировавших с заболевшими.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: Регональный минздрав

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: Регональный минздрав

Пока люди мужественно противостоят коронавирусу, полосатые хищники 23 июля отмечают Международный день тигра. Возможно, сами виновники торжества понятия не имеют об этой дате, зато люди, которые занимаются сохранением этого вида, отмечают праздник исправно. К слову, все желающие смогут поучаствовать краевом творческом конкурсе «Полосатые кошки планеты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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