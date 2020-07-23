Мероприятия онлайн в Хабаровске на неделю: художники и писатели о животных

БРОНЗОВЫЕ БОРЗЫЕ

Дальневосточный художественный музей на этой неделе представляет терапевтическое занятие «Диалог с материалом». Занятие будет посвящено акварели - как технической краске и как способу взаимодействия с эмоциями. Ведущая - Е.В. Савилова.

Очередная серия «Записки о художниках» познакомит нас с Аркадием Афанасьевичем Чумаковым. В собрании Дальневосточного художественного музея хранится удивительное полотно. Названное «Тихий день», оно воплотило в себе талант мастера отображать противоречивые и быстро меняющиеся настроения природы. Принадлежит работа кисти Аркадия Афанасьевича Чумакова, ученика Архипа Ивановича Куинджи. В 1897 году работа «Тихий день» принесла автору звание художника, а уже в следующем году Чумаков вместе с другими учениками Куинджи на средства Архипа Ивановича совершил поездку в Германию, Францию и Австрию.

Его работа «Тихий день» выполнена не на военную тематику, это - дань люминизму Куинджи, не лишенная при этом собственного авторского видения и атмосферы. Воздух в работе Чумакова не достигает той осязаемой сгущенности, которую можно наблюдать на некоторых полотнах Куинджи или Шишкина, однако и без этого свет, моделируемый художником в момент наплыва грозового фронта на точку перспективы, ощущается как подвижная «материя» и создает у зрителя ощущение быстро меняющейся погоды. Вода, как важная часть этого пейзажа, помогает подчеркнуть неравномерную освещенность ландшафта за счет преломления света на тех участках, где его больше всего.

В следующем выпуске «записок» вы сможете узнать чуть больше о Владимире Павловиче Хрустове - его имя стало по-настоящему известно поклонникам искусства в конце 1980-х годов. На сегодняшний день за художником числится участие почти в 200 выставках, от городских до международных, чья география включает Францию, Испанию, США, Южную Корею и Китай.

Владимира Павловича принято называть мастером камерного городского пейзажа. Действительно, его Хабаровск - это Хабаровск, пронизанный личным отношением художника к городу, его воспоминаниями об этом месте и собственными впечатлениями, а еще его Хабаровск - это город постоянства, имеющий в работах художника единое лицо. Пейзажи, написанные им во время путешествий, напротив, показывают различную гамму впечатлений. Также много времени в своем творчестве Хрустов посвятил теме коренных народов Прииамурья и Севера.

Также сотрудники музея приглашают всех, кто неравнодушен к искусству, на видеоэкскурсию по выставке «Скульпторы-анималисты в собрании ДВХМ».

Не секрет, что животные испокон веков сопровождают жизнь человека, и были непосредственно вписаны художниками, большими мастерами, в человеческую культуру - начиная от наскальной живописи и античных фресок, заканчивая современным миром, где анималистическая тема по-прежнему востребована. На экскурсии вы сможете познакомиться с некоторыми представленными на выставке скульптурами, ненадолго погрузившись в мир художественного осмысления места животных в жизни человека. Экскурсию проведет для вас А. Г. Киселев.

Продолжается курс по рисованию с ДВХМ, и следующая тема - «Академический рисунок. Тоновое решение вазы». Фото: ДВХМ

Продолжается курс по рисованию с ДВХМ, и следующая тема - «Академический рисунок. Тоновое решение вазы». Видеоурок проводит художница Эльвира Трушина, которая научит вас передавать объем предмета с помощью техники штриха и светотени.

КНИГИ О ТИГРЕ

ДВГНБ на своей странице в Facebook представляет новый выпуск краеведческого видеоблога «Что читать о Хабаровском крае». На этот раз речь пойдет об амурском тигре - редчайшем хищнике, чья популяция катастрофически мала и находится под охраной государства. Вас ждет обзор книг из фонда научной библиотеки, которые помогут поближе познакомиться с таким чудом, как амурский тигр.

ДВГНБ представляет новый выпуск краеведческого видеоблога «Что читать о Хабаровском крае»Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Кроме того, вас также ожидает творческий досуг от библиотеки - несколько уроков живописи школы простого рисования для детей и взрослых «Рисование доступно всем!».

Урок №9 будет посвящен рисованию портрета человека - вас научат намечать линии, по которым строится лицо, определять расположение носа, глаз, губ и ушей, а также правильно их изображать.

Во время урока №10 вы узнаете, что такое холст, и сравните его с бумагой; познакомитесь с материалами и красками; узнаете, как правильно смешивать краски и наносить на холст.

ВСЕ НА ВОЗДУХ!

Из легальных развлечений вне дома нам по-прежнему доступно только автокино на Заимке. Посмотрим, что приготовили для нас кинопрокатчики на этой неделе, а узнать стоимость и расписание показов вы сможете на Instagram-странице кинотеатра.

«Джентльмены» (18+) - боевик, комедия, криминал. Фото: скриншот с трейлера фильма

Из новинок на неделе фильм 2020 года «Джентльмены» (18+) - боевик, комедия, криминал.

Один ушлый американец еще со студенческих лет приторговывал наркотиками, а теперь придумал схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии и очень неплохо на этом разбогател. Другой пронырливый журналист приходит к Рэю, правой руке американца, и предлагает тому купить киносценарий, в котором подробно описаны преступления его босса при участии других представителей лондонского криминального мира - партнера-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Мишель Докери, Джереми Стронг, Эдди Марсан, Джейсон Вонг, Колин Фаррелл и ЛайнРени.