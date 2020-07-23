2020-07-24T01:52:35+03:00
Недвижимость

Во сколько обходится коммуналка среднему хабаровчанину?

Мы собрали самые общие цифры, наглядно иллюстрирующие стоимость услуг ЖКХ в краевой столице
Евгения МОЛОТОВА
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Хорошо, что в квитанциях пока не учитывают стоимость вида из окнаХорошо, что в квитанциях пока не учитывают стоимость вида из окнаФото: Ольга КИВА
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Сегодня врио губернатора Михаил Дегтярев внес предложение о снижении тарифов ЖКХ для жителей региона. Ростом цен на ЖКХ в Хабаровском крае никого не удивишь. Понятие индексации тарифов в сторону увеличения два, а то и три раза в год, явление в нашем регионе закономерное. Каждый раз, получая платежки с новыми цифрами, мы недоумеваем, но… продолжаем платить. Итак, во сколько обходится содержание средней однокомнатной квартиры в краевой столице на одного человека.

ПОЧЕМ КОММУНАЛКА В ХАБАРОВСКЕ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА

Сначала озвучим фиксированные платежи:

Квартплата за содержание жилья - 2035 рублей.

Фонд капитального ремонта - 532 рубля 47 копеек.

Домофон - (1 раз в квартал) 280 рублей.

Отопление - 1720 рублей (зимой).

Все остальные рекомендовано оплачивать по предварительно установленным счетчикам:

газоснабжение (в среднем) 280 рублей;

холодная вода (в среднем) 610 рублей;

горячая вода (в среднем) 439 рублей;

электроэнергия (в среднем) 500 рублей.

Итого: 6396 рублей 47 копеек.

Докинем сверху 1000 на интернет и кабельное телевидение.

Семья из трех человек, живущая в двухкомнатной квартире, платит в среднем 8000-9000 рублей.

В трехкомнатной - 9000-12000.

Посмотрим, какую часть бюджета среднестатистической семьи «съедает» коммуналка?

А ТЕПЕРЬ ПРО ЗАРПЛАТЫ

Как и в любом другом регионе, в Хабаровском крае существует такое понятие, как «средняя зарплата». Как любезно сообщает Росстат, средняя зарплата горожанина на июль 2020 года составляет 49 835 рублей. Но средняя зарплата, это как средняя температура по больнице. Чтобы понять реальную картину, обратимся к популярному сайту вакансий.

Что же мы видим? Специалисты наиболее востребованных специальностей: менеджеры и различные сотрудники склада, зарплаты которых в девяти случаях из десяти рассчитываются по формуле оклад + процент. Что это значит? Значит, что даже до средней зарплаты они дотянут далеко не всегда. Несколько проще рассчитать среднюю оплату труда в секторе рабочих специальностей, но и здесь разброс будет большой, поскольку очень много зависит от условий труда и требований к квалификации сотрудника, но в среднем зарплата квалифицированного рабочего может доходить до 50000 рублей.

РЕЗЮМЕ

Если рассуждать абстрактно, то хабаровчанин со средней зарплатой, не имеющий семьи, кредитных обязательств, работающий в сфере экономики, не пострадавшей от коронавируса, и проживающий в собственной однокомнатной квартире, платит за нее около 20% своего дохода, оставляя себе еще 80. К сожалению, на практике в таком идеальном мире живут единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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