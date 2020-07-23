Михаил Дегтярев в Хабаровском крае зашел в красную зону

О том, что с ситуацией, которая сложилась в Хабаровском крае с зараженными COVID-19, он будет разбираться лично, Михаил Дегтярев заявил еще в Москве, только-только узнав о новом назначении. Здесь он третьи сутки и видимо пора пришла исполнять обещанное.

ОПЯТЬ ВИТРИНА?

Еще ожидая временного губернатора в тенистом дворике краевой клинической больницы №2, журналисты гадали – почему вдруг сюда? Поскольку абсолютное большинство тех, кто умудрился заполучить диагноз COVID-19 находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы №10 на другом конце города.

ОБещал разобраться с ковидом? Время выполнять обещания.Фото: Борис КОКУРИН

- Может быть тут какие-то дополнительные койки планируется развернуть? – гадали коллеги. – Ситуация то сложная, скоро некуда будет больных класть.

Впрочем, такой же вопрос задал министру здравоохранения и сам Михаил Дегтярев, с прищуром осмотрев сияющее на солнце остеклением здание ККБ-2.

- Вы что мне, витрину свою решили показать? – удивился врио.

Но министр, который пережил уже трех губернаторов, оказался не лыком шит. Место для ознакомления нового главы региона с инфекционной ситуацией Александр Витько выбрал не случайно.

Выглядит угрожающее, но на самом деле это просто приветствие в режиме повышенной инфекционной опасностиФото: Борис КОКУРИН

- Почему же витрину? Тут наоборот у нас самая горячая точка, - парировал Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края. – Я не стал вас вести в отделение, где лежат пациенты просто с ковидом. Здесь у нас лежат самые сложные - с инсультами, инфарктами, с травмами костей скелета, которые еще и заражены ковидом. Здесь идет самая сложная работа с теми пациентами, которым необходимо круглосуточное внимание, чтобы они выкарабкались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792207" frameborder="0"></iframe> Михаил Дегтярев посещение краевой больницы в Хабаровске.Борис КОКУРИН

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Удовлетворившись объяснениями, врио попросил рассказать, как вообще обстоят в крае дела с опасной инфекцией. И здесь цифры его немного удивили – как выяснилось, если считать по количеству зараженных на сто тысяч населения, то дела не так уж и плохи.

Это не витрина, эта передовая борьбы с коронавирусомФото: Борис КОКУРИН

В среднем по России она составляет 537,8 случая, в Дальневосточном федеральном округе - 425,5, а в Хабаровском крае 490,8 – то есть ситуация, конечно, сложная, но в общем не катастрофическая. По словам министра, сегодня Хабаровский край на четвертом месте после Камчатки, Магаданской области и Якутии. А по смертности мы, как оказалось, и вовсе шестые.

По относительным данным Хабаровский край на четвертом месте по заболеваемости COVID-19Фото: Борис КОКУРИН

- Вы мне дали относительные данные, - перебил министра врио, – а доложите точнее, по абсолютным показателям?

Точнее по абсолютным показателям доложила главный инфекционист в Дальневосточном федеральном округе. Тут все просто – дело дрянь, мы на первом месте.

- Вот это я и хотел услышать, - отметил Михаил Дегтярев, - чтобы всем было понятно как обстоят дела.

Однако по абсолютным - на первом местеФото: Борис КОКУРИН

Затем врио, оставив журналистов в безопасности на улице, ринулся прямо в пекло – «красную зону» куда без специальной экипировки, больше напоминающей космический скафандр, вход категорически воспрещен. Михаила Дегтярева облачили в двухметровый спецкостюм и даже перемотали все сочленения, куда мог бы просочиться коронавирус, скотчем.

- Мы в хоккее так делаем, - обрадовался исполняющий обязанности губернатора.

На груди написали маркером: «Дегтярев МВ» - для ясности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792211" frameborder="0"></iframe> Относительная математика в Хабаровске.Борис КОКУРИН

ВРИО В КРАСНОЙ ЗОНЕ

Экскурсия получилась познавательной, за целлофановым пологом с красными крестами действительно лежали больные с травмами, осложненными смертельно опасной инфекцией.

Чтобы войти в красную зону необходимо тщательно экипироватьсяФото: Правительство Хабаровского края

- Дегтярев, - представился Дегтярев, входя в палату. – Как обстановка? У вас и травма и ковид?

- Травма есть, на высоких каблуках ногу подвернула, - откликнулась девушка, - а вот на ковид пока только подозрение, была в контакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792212" frameborder="0"></iframe> Посещение красной зоны.Правительство Хабаровского края

- Выздоравливайте быстрее, - посоветовал врио губернатора. – Берегите себя, встанете на ноги - приходите ко мне. И вообще всем хабаровчанам надо себя беречь. Соблюдать дистанцию, масочный режим. С Роспотребнадзором мы встретимся сегодня-завтра и будем принимать решение по ограничительному режиму в крае.

Герметизируют каждую щелочку чтобы коронавирус не пробрался под защитный костюмФото: Правительство Хабаровского края

По пути он поинтересовался у министра – как с выплатами врачам? Выяснилось, нужна подпись врио губернатора, чтобы из бюджета выплатить медикам, которые не входят в федеральные категории, деньги за июль и август.

- Письмо у меня с собой, - мгновенно отреагировал министр. - Подпишите?

- Сразу видно опытного министра, - отметил новый глава края.

Во второй краевой больнице лежат люди с травмами, инфарктами и инсультами осложненными опасной инфекциейФото: Правительство Хабаровского края

Перед тем как выпустить врио губернатора к журналистам его тщательно продезинфицировали.

- Все здоровы? – поинтересовался Михаил Дегтярев у пишущей братии. И услышав нестройное «Да» разрешил - Спрашивайте!

Перед выходом на улицу врио губернатора тщательно продезинфицировалиФото: Правительство Хабаровского края

НАВЕРНОЕ БУДЕМ ОГРАНИЧИВАТЬ

Главное, что интересовало всех, - будут ли новые ограничения. Ведь ситуация в регионе действительно непростая – больных все больше, коек все меньше, можно сказать, почти не осталось свободных. Есть небольшой резерв от министерства обороны, но и его надолго не хватит, если заболеваемость продолжит расти.

- Коечный фонд у нас практически на пределе, - отметил Михаил Дегтярев. - Мы будем принимать решение по дополнительному развертыванию коечного фонда. Будем у министра здравоохранения запрашивать дополнительно и аппараты искусственной вентиляции лёгких, и средства индивидуальной защиты. Кроме того, есть личная договоренность с правительством Москвы, возможно, еще и там возьмем и специалистов, и оборудование, и средства защиты. Наши соседи из Китая готовы помочь, готовится большая партия средств защиты для врачей, медицинского персонала и в целом для людей.

Михаил Дегтярев принял решение продлить выплаты из краевого бюджета медикам не вошедшим в федеральный списокФото: Борис КОКУРИН

Так же врио объявил, что принято решение продлить меры краевой поддержки всему медицинскому персоналу, который не вошел в основной федеральный перечень на июль и август. В ближайшее время деньги поступят медикам.

- Что касается ограничительных мер, - добрался Михаил Дегтярев до главного. - Есть риск роста заболеваемости, и мы вместе с Роспотребнадзором будем принимать решение об ужесточении режима, оно возможно, но ни о каком смягчении его не может быть и речи.

В дальнейших планах у нового главы края посетить и другие медицинские учреждения, а на выходных отправиться в Охотск и Николаевск-на-Амуре с инспекцией.