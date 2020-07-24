Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 24 июля 2020 года: среди скончавшихся 52 человека ФОТО: региональный минздрав

В Хабаровском крае, по данным на утро 24 июля 2020 года, общее число заражений достигло 6584. Из них излечившихся 3608, скончавшихся 52, остальные получают лечение. За последние сутки в регионе зафиксировали 127 новых случаев заболевания.

- Больше всего заболевших среди людей в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 27 пациентов старше 65 лет, 11 детей и подростков в возрасте от одного года до 12 лет, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что 25 процентов вновь выявленных зараженных - это бессимптомные носители. У 40 процентов зараженных пневмония, у остальных признаки простудного заболевания. Почти у 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края получают лечение 278 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются более 2,1 тысячи человек, контактировавших с зараженными.