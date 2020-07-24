От теории к практике: семиклассник из села в Хабаровском крае спас жизнь тонущему однокласснику

Високосные годы щедры на трагедии. И текущий, 2020, тоже подкинул жителям Хабаровского края массу неприятных сюрпризов. Особенно пугающей цифры достигло в этом году количество несчастных случаев на воде. Сначала летнего сезона в службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю насчитали уже 12 смертельных исходов. И это только дети. Не многим лучше ситуация и в соседней ЕАО. Один ребенок и пятеро взрослых, таков печальный итог на сегодняшний день.

Приятно, когда дело не доходит до беды. А если уж и дошло, то приятно когда находится человек, которые помогает от нее спастись. Человек, способный на Поступок. И неважно, сколько ему лет.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Лето в районе имени Лазо, где расположено маленькое сельское поселение с мелодичным названием Святогорье, выдалось жарким. Как развлечься и избавиться от полуденного зноя подросткам, насидевшимся за весну в самоизоляции? Только на речке, здесь и ни жарко, и комары не кидаются в атаку на разгоряченное, потное тело. Вот и бегают дети от мала до велика купатьс, пока родители работают. Да и альтернативы особенной нет. Кружки, секции, все, чем пытались развлечь подрастающее поколение педагоги и администрация поселения – под запретом, из-за коронавируса. Остается вода. Желанная, прекрасная, и… опасная.

Жарким днем 11 июня семиклассник Максим Трещёв со своим приятелем Костей отправились на речку. Вдоволь накупаться, поваляться на горячем песке, подурачиться. Обычные детские развлечения. На берегу застали одноклассника Максима – Святогора. Мальчик уже разделся, поздоровался и кинулся в воду. То, что произошло дальше, сложно описывать с чужих слов. Так, что предоставим рассказать об этом Максиму.

КТО НА ЧТО УЧИЛСЯ

- Я пришел на речку, - рассказывает Максим Трещёв. – Святогор уже купался. Он поплыл за баллоном и вдруг начал кричать. Я разделся и нырнул за ним. Он был уже под водой. Я схватил его за ноги и начал тянуть наверх, поднимать из-под воды.

Потерявший ориентацию мальчик, начал сопротивляться, но, хлебнув воды, утратил волю к жизни.

- Его лицо было уже под водой, - продолжает Максим. – Я лег на спину, и поплыл, рывками подтягивая его до берега. Когда мы добрались до суши, я положил его, три раза нажал вот сюда (показывает Максим на свою грудную клетку). Потом повернул набок. Вода вылилась, и он начал хрипеть.

Пока подросток проводил реанимационные мероприятия, его товарищ побежал за подмогой в деревню. К месту происшествия поспешили сначала взрослые, а потом и скорая помощь. Святогора осмотрели и доставили сначала в районную больницу, а оттуда в Хабаровск.

- Оказывать первую помощь нас учили на уроках ОБЖ в школе, - отвечает Максим на вопрос о том, откуда узнал о том, как оказывать первую помощь утопающему. – Я читал книги, видел плакаты, ну и в кино тоже видел, как делают. Вот и вспомнил тогда.

Как спасти утопающего ребята проходили на уроках ОБЖ. Их учитель, она же директор сельской школы, Людмила Медюлянова, объясняла им правила. На занятиях они вместе изучали плакаты с иллюстрациями, как надо действовать в подобных ситуациях.

НИКУДА НА ДЕРЕВНЕ НЕ СПРЯТАТЬСЯ

Святогорье, поселок маленький, здесь проживает меньше тысячи жителей. Естественно, к вечеру все население уже знало и о происшествии на реке, и роли, которую сыграл в нем Максим.

- Я работаю продавцом в магазине, - рассказывает Ольга, мама Максима Трещёва. – Первой эту историю рассказала мне одна из покупательниц. Я даже не поверила сначала, что мой сын кого-то спас. Конечно, когда подумаешь, что могло случиться, и пострадать мог не только Святогор, но и мой сын, когда тащил его из воды, то становится страшно. Но он молодец, на него можно надеяться и положиться.

История мальчика-героя дошла до главы сельского поселения Лилии Александровны Наумченко, а она рассказала о поступке маленького односельчанина журналистам районных газет и спасателям. И местные власти, и руководство ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сошлись во мнении – отважного юношу следует поощрить.

НАГРАДА ДЛЯ ЮНОГО ГЕРОЯ

23 июля в здании администрации райцентра Переяславка состоялась церемония награждение Максима Трещева. Вместе с ним из Святогорья приехала мама и сестра Дарья.

Героя и его родителей поздравил Игорь Потапов, начальник центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краюФото: Евгения МОЛОТОВА

Торжественную церемонию открыла Наталья Шелковникова, начальник отдела кадров ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- За грамотные действия, мужество и самоотверженность, проявленные при спасении утопающих, приказано, наградить почетной грамотой и ценным подарком Трещева Максима Евгеньевича, - зачитала приказ она.

Награду герою вручил начальник центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Потапов. Официальный приказ он дополнил собственными добрыми словами.

- Ты большой молодец, - отметил он, вручая награды. – Мы тебя ждем в своих рядах. Нам такие мужественные парни очень нужны!

Не остались без внимания и родители школьника. Почетной грамотой наградили Ольгу Анатольевну и Евгения Викторовича Трещевых. Отец Максима – вахтовик, поэтому награду получила мама. Зал встретил ее бурными аплодисментами.

Благодарственное письмо и ценный подарок Максим получил от главы районной администрации Сергея СторожукаФото: Евгения МОЛОТОВА

Не осталась в стороне и районная администрация. Глава муниципального района имени Лазо, в состав которого входит Святогорье, Сергей Сторожук, также сказал немало теплых слов герою дня и его семье. А самое интересное приберегли напоследок.

- Я хотел бы добавить, что начальником управления МЧС по Хабаровскому краю генерал-майором Матвеем Гибадуллиным направлено обращение на имя министра по делам ГО и ЧС Российской Федерации о награждении Максима правительственной, ведомственной наградой за спасение утопающих, - поделился радостью Игорь Потапов.

Коллективное фото на памятьФото: Евгения МОЛОТОВА

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Уже после награждения, Максим рассказал, несмотря на все уважение, которое он питает к службе МЧС, его привлекает карьера следователя.

- Я хочу помогать людям, расследовать преступления, ловить преступников, - поделился он своими заветными мечтами. – Из школьных предметов мне больше всего нравится математика, технология и физкультура. И ОБЖ тоже.

Максим рассказал и о том, что уже после случая со Святогором, ему еще раз пришлось поработать спасателем. В этот раз в опасности оказалась подруга юноши, у которой от перепада температур случился тепловой удар. Помощь медиков ей не потребовалась, обошлись холодным компрессом из влажной футболки.

Редакция "КП" - Хабаровск" присоединяется ко всем добрым словам, сказанным в адрес Максима. Мы желаем ему долгой, успешной и счастливой жизни.