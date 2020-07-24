Биографии чиновников, уволенных из правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае с приходом врио губернатора в отставку подали три чиновника – Юрий Золочевский, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономике, Владимир Хлапов, первый заместитель председателя правительства края – руководитель аппарата губернатора и правительства края и Захар Синяговский, - советник губернатора Хабаровского края, и.о. координатора отделения ЛДПР в регионе.

Юрий ЗолочевскийФото: Правительство Хабаровского края

Золочевский Юрий Борисович

Родился 9 июля в 1961 году в Могилеве Белорусской ССР. Диплом об окончании Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» получил в 1984 году. Два года спустя окончил Финансовую академию при правительстве РФ. Имеет образование по специальностям «Микроэлектроника», «Международные экономические отношения».

В 2001-2003 годах был членом совета директоров, президентом и председателем правления «Дельта Банк». С 2003 по 2004 годы трудился в должности финансового директора финансовой группы «Альфа». С 2005 по 2006 годы - член совета директоров компании «Ренессанс-страхование», последующие шесть лет был вице-президентом банка «ВТБ».

В правительстве Хабаровского края работает с февраля 2019 года. До августа 2019 года занимал должность заместителя председателя правительства края, потом стал первым заместителем председателя правительства края по экономическим вопросам. В этой должности он работал до июля 2020 года.

Владимир ХлаповФото: Правительство Хабаровского края

Хлапов Владимир Николаевич

Родился 20 июля 1975 года в селе Натальино Благовещенского района Амурской области. Получил высшее образование, окончив в 2001 году Хабаровский государственный педагогический университет по специальности «Учитель биологии и химии». В 2006 году получил диплом Дальневосточной академии государственной службы, где обучался на факультете экономики, управления и права, юрист. В 2016 году стал магистрантом Хабаровского государственного университета экономики и права, где обучался на факультете международных экономических отношений по специальности «Международная экономика».

Служил в армии июня по декабрь 1995 года. Был рабочим артели «Россия», с февраля по июнь 1996 года, которая находилась в Зее Амурской области. В августе того же года поступил на службу в группу немедленного реагирования ОВД Центрального района Хабаровска милиционером, где проработал до августа 1997 года. Потом до 2002 служил в ОМОН при УВД Хабаровского края, прошел трудовой путь от милиционера–бойца до командира оперативной роты. В 2003 году стал старшим инспектором отдела по охране объектов органов государственной власти субъектов Российской Федерации УВД Хабаровского края, где проработал до 2009 года.

С июля по сентябрь 2009 года работал консультанта департамента финансовой и инвестиционной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, в Хабаровске. Далее до ноября 2009 года был советником департамента миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе в Хабаровске.

Далее в трудовой биографии Владимира Хлапова были должности «Федеральный инспектор департамента миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО», «Начальник департамента миграционной и информационной политики аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, «Помощник полномочного представителя Президента Росси в ДФО». Кроме того, с ноября 2014 года по сентябрь 2018 года был директором компаний ООО «Дивелопер» и ООО «Бейс». В должности заместителя председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти работал с октября 2018 года по август 2019 года. С августа 2019 – занимал должность первого заместителя председателя правительства края - руководителя аппарата губернатора и правительства края.

Синяговский Захар Олегович

Родился 27 октября 1987 года. В 2011 году окончил Дальневосточную академию государственной службы.

Состоит в партии ЛДПР с 18 лет. Занимал должность пресс-секретаря Хабаровского регионального отделения ЛДПР, входил в состав прежнего координационного совета. Когда ему было 20 лет, стал новым координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР.