2020-07-25T04:48:08+03:00
Политика

Сегодня ночью врио губернатора Хабаровского края встретился с министром энергетики РФ

Михаил Дегтярёв и Александр Новак обсудили вопросы развития энергетики Хабаровского края
Евгения МОЛОТОВА
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Михаил Дегтярёв и Александр Новак обсудили вопросы развития энергетики Хабаровского краяМихаил Дегтярёв и Александр Новак обсудили вопросы развития энергетики Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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Необычный час для деловой беседы, результат плотного графика министра энергетики, который на несколько часов прибыл в Хабаровск из Читы, где был с деловым визитом. Посетить столицу нашего региона его побудило поручение главы федерального правительства Михаила Мишустина.

В ходе встречи, был поднят целый ряд актуальных вопросов. Стороны обсудили возможности компенсации из федерального бюджета неурегулированных тарифами расходов на оплату природного газа АО «Дальневосточная генерирующая компания» и предприятий коммунальной энергетики, затронули вопрос по обслуживающей организации участка магистрального газопровода «Октябрьский-Комсомольск-на-Амуре» после вывода из эксплуатации в 2025 году аварийного магистрального газопровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре».

Александр Новак - министр энергетики РФ Фото: Правительство Хабаровского края

Александр Новак - министр энергетики РФФото: Правительство Хабаровского края

Одной из центральных тем для обсуждения стал рост тарифов на электроэнергию, который особенно актуален в северных районах края, где электроснабжение децентрализовано, например, на Николаевской ТЭЦ.

На встрече стороны также обсудили подготовку края к прохождению отопительного сезона, повышение темпов газификации региона, а также планы по строительству и модернизации энергетических мощностей.

Михаил Дегтярев - врио губернатора Хабаровского крач Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев - врио губернатора Хабаровского крачФото: Правительство Хабаровского края

Уже в этом году планируется ввод в эксплуатацию новой электростанции в городе Советская Гавань. Электрическая мощность ТЭЦ составит 126 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч. Муниципальные потребители города в этом году будут переключены на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ.

Михаил Дегтярёв отметил, что в ближайшее время намерен посетить этот объект.

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