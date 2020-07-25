2020-07-25T04:09:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 25 июля 2020 года: за сутки выявлено еще 130 случаев заболевания

Общее число заболевших составило 6714 человек
Евгения МОЛОТОВА
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Общее число заболевших составило 6714 человекОбщее число заболевших составило 6714 человекФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае продолжают фиксировать рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки на территории региона выявлено 130 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В географической картине по-прежнему лидируют Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре. Первый случай заболевания выявлен в Аяно-Майском районе, где до настоящего времени удавалось избежать распространения заболевания. Единственный район края, не затронутый коронавирусом – Тугуро-Чумиканский.

Карта распространения коронавируса, по районам ФОТО: краевой минздрав

Карта распространения коронавируса, по районам ФОТО: краевой минздрав

Большая часть заболевших относится к возрастной категории от 18 до 65 лет, 35 человек, к старшей возрастной группе, от 65 лет, шестеро детей и подростков в возрасте от года до 17 лет. Среди вновь выявленных пациентов 20% являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 55 % зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.

Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям.

Общее число выздоровевших, по состоянию на утро 25 июля 2020 года, составило 3840 человек. В 52-х случаях заболевание закончилось смертью пациентов.

динамика заболеваемости коронавирусом по статистике Яндекс-коронавирус

динамика заболеваемости коронавирусом по статистике Яндекс-коронавирус

«Активными» остается 2822 случаев заболевания, из них 49 в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Примерно у 55, % пациентов заболевание протекает в легкой форме; пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции, зарегистрирована у 1174 пациентов.

Кроме того в стационарах края получают лечение 253 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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