«Кормить голубей». Сколько людей пришло на несогласованный митинг в Хабаровске 25 июля 2020 года

Стихийные выступления жителей Хабаровского края продолжаются уже две недели. 25 июля митингующие снова собрались под окнами краевого правительства на центральной площади Хабаровска. По официальным данным, число желающих выразить свои эмоции составило около шести с половиной тысяч человек. У самих протестующих – другая математика.

Кто сможет точно подсчитать? Мы спросили у полицейских, которых в этот день тоже вышло на улицы немало: так сколько?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792531" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: Не забывайте надевать панамки.Людям на жаре становится плохо

- Черт знает, сколько вас тут. Мы посчитали сколько человек проходят мимо нас в секунду. Получилось 10-15, вот они уже четверть часа идут и пока колонна не кончается, – ответил патрульный.

Также людей подсчитывают с дронов во время митинга, считают квадратами – на одном квадрате столько-то человек, остается умножить на количество квадратов - и вот она, цифра. Однако и тут есть свое «но»: тех, кто стоит на площади, гораздо меньше, чем тех, кто идет в колонне. Жара, духота после многокилометрового марша по местным горкам, многие предпочитают охлаждаться в тенечке, а не стоять под палящим солнцем. Вот и получается разница.

Но вернемся к площади. Начало. В половину двенадцатого на месте основного сбора гуляли всего несколько сотен человек, без четверти - уже несколько тысяч. «Кормить голубей» на площади Ленина собрались совершенно разные люди: крепкие парни, хрупкие девушки, семьи с детьми, пожилые и молодые.

К протестующим каким-то боком прикрепились и те, у кого немного другие идеи, но зависть берет от такой массовости. Прямо у Белого дома встали какие-то евангелисты с большим полотнищем, на котором старательно выписана цитата из библии.

- Вы кто такие? - спрашиваю. – За что стоите?

- За правду, - был ответ, - А я немного евангелист, немного христианин разных конфессий, одним словом, блаженный Алексей!

Ну Алексей так Алексей, тут всем рады, главное, чтобы за правду. Кстати, неподалеку от площади активисты раздавали народу семечки и воду. Неподалеку адепты «секты СССР» раздавали еще и красные флажки. Люди брали и получилось совсем как на первомай, только еще и благолепно.

Лозунги, кстати, за все дни протеста почти не изменились – все та же обида на Москву, все те же требования честности и правды, до которых дальневосточники (я и сам такой) очень охочи. Смущало, что не было про врио, только я хотел об этом написать, как митингующие исправились криком «Миша, выходи!» - тоже хабаровский тренд последней недели.

- Михаил, мы знаем, что вас нет на месте, но видео-то вы смотрите – вещали через мегафон на площади. – Выходите!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792521" frameborder="0"></iframe> Новый митинг в Хабаровске: Семечки для голубей и «10 человек в секунду».Мероприятие проходит спокойно, под присмотром полиции. На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды», вот первый репортаж

Но выйти врио Дегтярев физически не мог, он в рабочей поездке. Да, у него сегодня накрылся перелет в Охотск – погода не позволяла, но зато дорога в Ванино осталась, там он проверял состояние школ.

В четыре часа пополудни по местному времени митинг как отрезало. Люди устали, да и каково это - кричать перед запертыми дверями? Плакаты сворачивали, лозунги скручивали, все расходились отдыхать.

Сначала стоящих на площади было около полутора тысяч, потом тысяча, затем количество стало так быстро убывать, что перед крыльцом остались только самые упертые активисты, видимо, уже отменившие все планы на этот день, и приезжие журналисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792537" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: все расходятся.

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