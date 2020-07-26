2020-07-25T16:23:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 26 июля 2020 года: число заболевших приближается к семи тысячам

Излечились 3973 человека
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 26 июля 2020 года: число заболевших приближается к семи тысячам ФОТО: Региональный минздравНовости по коронавирусу в Хабаровском крае 26 июля 2020 года: число заболевших приближается к семи тысячам ФОТО: Региональный минздрав
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае зафиксировали в общей сложности 6851 случай заражения коронавирусом. Из них излечившихся 3973 человек, скончались 52, остальные получают лечение. В Хабаровске и Хабаровском районе наибольшее число заражений – 5451. За последние сутки в крае зафиксировали 137 новых случаев заражения коронавирусом.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 46 пациентов старше 65 лет, девять детей и подростков в возрасте от двух до 15 лет. Отметим также, что 20 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

У 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 251 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются больше 2,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт-пульмонолог: 100-процентно защищающая вакцина от коронавируса появится только через несколько лет
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин рассказал, стоит ли прививаться от ковида, вредит ли он детям и как меняются переболевшие «короной» люди
Новости 24
На родителей утонувшей девочки в ЕАО завели уголовное дело
Духовная семинария в Хабаровске приглашает абитуриентов
Обстановка в Хабаровске 26 июля 2020 года: отключения воды, заболеваемость, дорожные работы
Комсомольский НПЗ увеличил выпуск нефтепродуктов на 12% за три года
"Роснефть" за два года увеличила объем реализации топлива через розничную сеть в Хабаровском крае на 24%
Пожилая мотоциклистка получила серьезные травмы в ДТП с бензовозом на улице Джамбула в Хабаровске
"Позаботьтесь о своем здоровье": В Комсомольске-на-Амуре к митингующим вышел мэр города Александр Жорник
В хабаровской мэрии посчитали количество горожан, вышедших сегодня на несанкционированный митинг
Действующие ограничения по коронавирусу в Хабаровском крае продлили до 9 августа
В Хабаровске очередной раз минируют аэропорт
Комсомольский театр КнАМ готовит новую постановку
В Хабаровске продолжаются стихийные акции протеста
Две бригады московских врачей будут помогать хабаровским медикам, бороться с коронавирусом
Обстановка в Хабаровске 25 июля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В экспортной лиственнице нашли вредителя в Хабаровском крае
Комсомольский НПЗ стал победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году
Хабаровские тепловые сети предупреждают о перекрытии дороги на период ремонта тепломагистрали
Житель Хабаровского края украл аккумуляторы, чтобы сделать грузила
Закрыли еще один ресторан в Хабаровске из-за нарушений антикоронавирусных мер
Пожарные в Биробиджане нашли в квартире горящий холодильник
Больше семи тысяч жителей Хабаровска сидят без работы
В Хабаровске раскрыли кражу в детском саду
В ЕАО ликвидируют последствия аномального града
В Комсомольске ремонтируют по нацпроекту дороги на шести улицах