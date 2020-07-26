Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 26 июля 2020 года: число заболевших приближается к семи тысячам

В Хабаровском крае зафиксировали в общей сложности 6851 случай заражения коронавирусом. Из них излечившихся 3973 человек, скончались 52, остальные получают лечение. В Хабаровске и Хабаровском районе наибольшее число заражений – 5451. За последние сутки в крае зафиксировали 137 новых случаев заражения коронавирусом.

- Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 46 пациентов старше 65 лет, девять детей и подростков в возрасте от двух до 15 лет. Отметим также, что 20 процентов новых пациентов – это бессимптомные носители. У 50 процентов пневмония, у остальных признаки простудного заболевания, - рассказали в региональном минздраве.

У 55 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме. В стационарах края лечится 251 пациент с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются больше 2,1 тысяч человек, контактировавших с заболевшими.